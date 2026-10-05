Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники

Влада розглядає можливість відкриття неба для цивільної авіації до завершення війни. Після відновлення цивільних польотів важливо, щоб на український ринок у першу чергу повернулися саме вітчизняні авіакомпанії. Це дозволить не лише відновити галузь, а й забезпечити повернення в Україну економічної активності, робочих місць та податкових надходжень, пов'язаних з авіаперевезеннями. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів економіст Віктор Гальчинський.

Влада готується до відкриття аеропортів

Після початку повномасштабної війни українські авіаперевізники були змушені перенести значну частину своєї діяльності за кордон, щоб зберегти літаки, екіпажі та технічний персонал. Попри те, що діяльність авіакомпаній наразі зосереджена за межами України, вони продовжують сплачувати податки в Україні. За даними голови Державної авіаційної служби України Данііла Меньшикова, підприємства авіагалузі у 2022-2025 роках сплатили до бюджету майже 27 млрд грн податків та зборів.

Періодично в інформаційному просторі лунають пропозиції про відновлення роботи аеропортів в Україні у різних варіаціях. Наприклад, озвучувалися ідеї про відновлення авіасполучення на Заході України.

За словами міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника, наразі є як політичне рішення, так і економічне розуміння необхідності відкриття неба над Україною, і відповідна підготовка уже ведеться. Зокрема, йде робота щодо організації безпечних просторів, укриттів, забезпечення альтернативних джерел електроенергії тощо. Україна також вивчає досвід інших країн, чиї аеропорти працюють в умовах воєнних ризиків.

Українські авіакомпанії можуть не дочекатись відкриття неба

Забезпечення належного рівня безпеки в умовах постійних російських обстрілів, очевидно, потребуватиме часу, однак українські авіаперевізники вже зараз змушені працювати в надзвичайно складних умовах. Закрите небо позбавило їх внутрішнього ринку, змусило переорієнтуватись на міжнародний ринок та нести додаткові витрати на збереження флоту, екіпажів і технічного персоналу. На тлі цих проблем додатковим ризиком для галузі став кримінальний тиск, з яким зіткнулася низка вітчизняних авіакомпаній через новий підхід українських державних органів до оподаткування авіалізингу. За таких умов існує ризик, що частина перевізників просто не дочекається моменту, коли українське небо знову буде відкрите для цивільних польотів.

Як писав раніше УНН, представники авіагалузі вже тривалий час звертають увагу на проблему нового трактування державними органами лізингових платежів на користь нерезидентів, яке зʼявилось без внесення будь-яких змін до Податкового законодавства чи міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Бюро економічної безпеки з 2024 року почало трактувати операції з лізингу повітряного транспорту у нерезидентів України як користування обладнанням. За версією слідства українські авіаперевізники повинні були сплачувати роялті за оренду літаків та вертольотів. На основі такого підходу БЕБ відкрило кримінальні провадження щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема щодо МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Роза Вітрів", Н3Operations та "Скайлайн експрес". За даними УНН, в аналогічній справі також може фігурувати ще одна авіакомпанія - "Урга".

Розслідування розпочаті попри те, що майже всі авіаперевізники успішно пройшли податкові перевірки і зауваження у податківців, які стосувались лізингу, були лише до однієї компанії.

Представники авіагалузі наполягають, що проблема виникла через неоднозначне трактування норм законодавства і вона потребує формування єдиного державного підходу. До того ж трактування авіалізингу як роялті, чого немає в жодній іншій країні світу, робить українських перевізників неконкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Аналіз даних Державного реєстру цивільних повітряних суден свідчить, що станом на 29 липня 2026 року 27 приватних авіакомпаній експлуатували 152 повітряні судна. Із них 131, або 86%, перебувало в оренді, тоді як лише 21 літак та гелікоптер (14%) належать самим авіакомпаніям. Варто зауважити, що всі орендовані комерційні повітряні судна належать іноземним власникам. Тож під кримінальним тиском може опинитися більшість українських авіакомпаній, що може спонукати їх до виходу з українського ринку.

Важливо, щоб в Україну повернулись вітчизняні авіаперевізники

Повернення українських авіакомпаній має не лише фіскальне, а й символічне значення. На жаль, наших авіакомпаній, які пережили цей період, залишилося не так багато. Тому їхнє повернення буде важливим сигналом відновлення української авіації - вважає економічний експерт Віктор Гальчинський.

За його словами, відновлення роботи аеропортів матиме вплив і на супутні сфери.

Якщо абстрагуватися від воєнної ситуації та помріяти, то відновлення цивільної авіації матиме ефект не лише безпосередньо для авіагалузі, а й для цілої низки супутніх сфер. Насамперед це туризм, обслуговування пасажирів, кейтеринг та інші галузі, які обслуговують авіацію – від харчування до магазинів в аеропортах. Це також забезпечить додаткові надходження до держави, адже існують спеціалізовані платежі та плата за аеродромне обслуговування - зазначив експерт.

Гальчинський додав, що відновлення польотів цивільної авіації означатиме, що країна повертається до нормального функціонування.

Відновлення цивільної авіації матиме помітний непрямий ефект і для туризму, готельного бізнесу, громадського харчування, логістики та інших сфер. Більше того, відновлення цивільної авіації хоча б в одному українському аеропорту – найімовірніше, на заході України – саме по собі стане сигналом певної стабілізації та того, що країна поступово повертається до нормального функціонування - пояснив він.

Після відкриття неба попит може бути дуже високим

Гальчинський прогнозує, що після відновлення польотів авіаційний ринок здатен ожити досить швидко, адже сформується значний відкладений попит на міжнародні та внутрішні перевезення.

Після відкриття неба авіаційна галузь, думаю, зможе відновитися достатньо швидко, оскільки попит на міжнародні та внутрішні авіаперевезення спочатку буде дуже високим. Його обмежуватиме переважно пропускна спроможність аеропортів - наприклад, Львова чи Ужгорода - розповів експерт.

За його словами, Львівський аеропорт уже демонстрував здатність працювати зі значними пасажиропотоками, зокрема під час Євро-2012. Тому за сприятливих умов відновлення значних обсягів перевезень є цілком реальним.

Водночас визначальним фактором залишається безпека. Якщо роботу аеропортів доведеться постійно зупиняти через повітряні тривоги, це призведе до простою літаків, затримок і скасування рейсів та, відповідно, додаткових витрат перевізників. Особливо це впливатиме на рішення іноземних авіакомпаній, які враховуватимуть безпекові ризики та вартість страхування повітряних суден.

Саме тому, на думку Гальчинського, Україна має використати час для підготовки, щоб після покращення безпекової ситуації максимально швидко відновити польоти.

Сьогодні ми можемо лише готуватися, щоб максимально швидко запустити авіацію, коли для цього настане час. За сприятливих умов це може зайняти буквально 10–15 днів, кілька тижнів або максимум місяць - зазначив він.

Коли запрацюють аеропорти

Експерт сумнівається, що повітряний простір над Україною вдасться відкрити вже наступного року.

Я не впевнений, що це станеться найближчими місяцями або навіть наступного року. Основною передумовою для відновлення цивільної авіації має бути істотне зниження інтенсивності війни саме в повітрі. Сьогодні ми спостерігаємо протилежну ситуацію. Навряд чи нам вдасться просто побудувати авіацію за ізраїльським принципом, коли атаки також відбуваються часто, але мають меншу інтенсивність і негативний ефект, ніж в Україні - зазначив він.

За таких умов завдання держави полягає не лише в технічній підготовці аеропортів до майбутнього відкриття неба. Не менш важливо забезпечити умови, за яких до цього моменту в Україні збережуться власні авіакомпанії, здатні першими повернутися на внутрішній ринок.

Влада очевидно це усвідомлює. Для врегулювання ситуації з тиском на вітчизняних перевізників питання авіалізингу було винесене на розгляд Комітету з питань податкової політики, бухгалтерського обліку та аудиту Громадської ради при Міністерстві фінансів. За результатами першого засідання вирішено ініціювати створення при Мінфіні робочої групи, яка має напрацювати проєкт узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування лізингових платежів на користь нерезидентів. Такий механізм дозволить припинити тиск на українську авіагалузь з боку БЕБ та встановити єдині правила оподаткування оренди літаків та вертольотів, які відповідають нормам Податкового кодексу України та міжнародному праву.

Представники авіагалузі попереджають, якщо ситуацію з авіалізингом врегулювати не вдасться, Україна ризикує втратити цивільну авіацію. Це означатиме, що після відкриття неба сформований попит на авіаперевезення буде задовольнятися переважно іноземними перевізниками, значна частина економічного ефекту від відновлення авіасполучення працюватиме не на користь України.

Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу