Данііл Меньшиков
в.о. Голови Державіаслужби України
Данііл Олексійович Меньшиков народився 23 червня 1989 року у Санкт-Петербурзі. Він здобув вищу освіту в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, де навчався на економічному факультеті за спеціальністю «Фінанси та кредит».
Протягом своєї кар'єри обіймав керівні посади у митних органах, включаючи Черкаську та Львівську митниці, а також працював радником міністра. Наразі він є виконувачем обов'язків Голови Державної авіаційної служби України.
2018-2019
Заступник начальника управління підприємництва Департаменту розвитку та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
2019-2019
Заступник начальника управління – начальник відділу контролю митної вартості управління митної вартості Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Державної фіскальної служби України
2019-2020
Заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу та аналізу митної вартості управління митної вартості та цінової інформації Державної митної служби України
2020-2021
Начальник відділу підтримки запровадження національної електронної транзитної системи управління митних компетенцій та аналітичної роботи Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби
2021-2021
Начальник управління митних компетенцій та аналітичної роботи Координаційно – моніторингової митниці Держмитслужби
2021-2021
Начальник управління таргетингу Координаційно – моніторингової митниці Держмитслужби
2021-2023
Начальник Черкаської Митниці Держмитслужби
2023-2025
Радник Патронатної служби Міністра Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України
24 грудня 2024 року
призначений на посаду заступника Голови Державної авіаційної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
13 листопада 2025 року
на нього покладені обов'язки голови Державної авіаційної служби України