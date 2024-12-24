Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим

Під час війни українська авіаційна галузь переживає найскладніший період у своїй історії. Виконувач обовʼязків голови Державіаслужби Данііл Меньшиков розповів про ключові виклики, що постали перед регулятором та роль цивільної авіації у повоєнному відновленні України.