Радий, що люди нарешті на свободі: Зеленський поговорив із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою

Президент УкраїниВолодимир Зеленський поговорив білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою, яка сьогодні була звільнена з ув'язнення та передана на територію України, передає УНН.

І ще одне. Важливий крок був забезпечений ГУР: з Білорусі повернули пʼятьох українців. Це наші цивільні громадяни. Разом з ними також в Україні зараз білоруські політичні вʼязні, які були звільнені завдяки домовленостям з Америкою. Зокрема, серед них Марія Колесникова, Віктор Бабарико й інші. Говорив сьогодні з Марією – радий, що люди нарешті на свободі