Радий, що люди нарешті на свободі: Зеленський поговорив із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою

Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про звільнення п'ятьох українців та білоруських політв'язнів, включаючи Марію Колесникову, завдяки домовленостям з Америкою. Він наголосив на важливості активізації обмінів полоненими з росією.
Президент УкраїниВолодимир Зеленський поговорив білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою, яка сьогодні була звільнена з ув'язнення та передана на територію України, передає УНН.
І ще одне. Важливий крок був забезпечений ГУР: з Білорусі повернули пʼятьох українців. Це наші цивільні громадяни. Разом з ними також в Україні зараз білоруські політичні вʼязні, які були звільнені завдяки домовленостям з Америкою. Зокрема, серед них Марія Колесникова, Віктор Бабарико й інші. Говорив сьогодні з Марією – радий, що люди нарешті на свободі
Він додав, що кілька разів спілкувався з генералом Будановим по ходу операції, і тепер важливо, щоб були результати на російському напрямку – щоб поновились обміни наших людей, наших полонених.
Українські військові та цивільні мають повертатись додому з російського полону. За всіма лініями, з усіма партнерами робота має бути значно активізована. Хочу подякувати всім, хто нам допомагає! - наголосив Зеленський.
