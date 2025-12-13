$42.270.00
uk
15:54 • 9848 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
15:26 • 14571 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
15:01 • 13811 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 14558 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 14012 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 11866 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13249 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14178 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12676 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13083 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Графіки відключень електроенергії
Радий, що люди нарешті на свободі: Зеленський поговорив із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Президент Зеленський повідомив про звільнення п'ятьох українців та білоруських політв'язнів, включаючи Марію Колесникову, завдяки домовленостям з Америкою. Він наголосив на важливості активізації обмінів полоненими з росією.

Радий, що люди нарешті на свободі: Зеленський поговорив із білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою

Президент УкраїниВолодимир Зеленський поговорив білоруською опозиціонеркою Марією Колесниковою, яка сьогодні була звільнена з ув'язнення та передана на територію України, передає УНН.

І ще одне. Важливий крок був забезпечений ГУР: з Білорусі повернули пʼятьох українців. Це наші цивільні громадяни. Разом з ними також в Україні зараз білоруські політичні вʼязні, які були звільнені завдяки домовленостям з Америкою. Зокрема, серед них Марія Колесникова, Віктор Бабарико й інші. Говорив сьогодні з Марією – радий, що люди нарешті на свободі 

- повідомив Зеленський.

білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці13.12.25, 17:01 • 13813 переглядiв

Він додав, що кілька разів спілкувався з генералом Будановим по ходу операції, і тепер важливо, щоб були результати на російському напрямку – щоб поновились обміни наших людей, наших полонених.

Українські військові та цивільні мають повертатись додому з російського полону. За всіма лініями, з усіма партнерами робота має бути значно активізована. Хочу подякувати всім, хто нам допомагає! - наголосив Зеленський.

Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року13.12.25, 15:58 • 14559 переглядiв

Антоніна Туманова

