13:58 • 26 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 602 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 2984 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 7612 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 10923 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 10772 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:44 • 11530 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 6578 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 6676 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
13 грудня, 01:49 • 16757 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський доручив ГУР та іншим службам активізувати роботу для звільнення українських військовополонених до Нового року. Це доручення стосується російського напрямку.

Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року

Президент України Володимир Зеленський доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, активізувати роботу, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених, передає УНН

Доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні 

- написав Зеленський. 

Нагадаємо 

П'ятеро українців, які перебували у білорусі, повертаються на свободу.

Сподіваємося до кінця року відновити обміни полоненими - Зеленський

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Володимир Зеленський