Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив ГУР та іншим службам активізувати роботу для звільнення українських військовополонених до Нового року. Це доручення стосується російського напрямку.
Президент України Володимир Зеленський доручив ГУР та всім службам, які представлені в Координаційному штабі, активізувати роботу, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених, передає УНН.
Доручив ГУР та всім службам, які представлені в нашому Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні
Нагадаємо
П'ятеро українців, які перебували у білорусі, повертаються на свободу.
