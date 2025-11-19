Сподіваємося до кінця року відновити обміни полоненими - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається до кінця року відновити обміни військовополоненими. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає УНН.

Деталі

"Дуже стараємося відновити обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються росією, в тому числі це кримськотатарські політичні, та релігійні в’язні. Ми працюємо, щоб повернути наших українських дітей. У нас працюють майданчики. І в Туреччині для цієї можливості є всі можливості. Сподіваємося до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців.