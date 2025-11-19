Сподіваємося до кінця року відновити обміни полоненими - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський висловив надію на відновлення обмінів полоненими до кінця року під час пресконференції з Ердоганом. Він прагне повернути українських військових, цивільних, кримськотатарських політичних та релігійних в'язнів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається до кінця року відновити обміни військовополоненими. Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає УНН.
Деталі
"Дуже стараємося відновити обміни полонених, щоб повернути додому українських військових, українських цивільних, які утримуються росією, в тому числі це кримськотатарські політичні, та релігійні в’язні. Ми працюємо, щоб повернути наших українських дітей. У нас працюють майданчики. І в Туреччині для цієї можливості є всі можливості. Сподіваємося до кінця року відновити обміни, повернути значну кількість полонених", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров заявив про домовленості з щодо звільнення з російського полону 1200 українців.