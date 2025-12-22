Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєю
Київ • УНН
На Львівщині троє чоловіків організували міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєю, продаючи автомати Калашникова за 1000 доларів за одиницю. Зловмисники маскували зброю як спортивне харчування, а оплату отримували готівкою, зокрема, ховаючи гроші у книги.
Троє ділків з Львівщини заробляли на незаконній торгівлі зброєю. Товар передавали з рук у руки чи поштою, ретельно маскуючи. В такий же спосіб отримували оплату. Учасників оборудки затримали та оголосили їм про підозру. Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
Деталі
Групу осіб – нелегальних торгівців автоматами Калашникова - викрили оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у взаємодії зі слідчими поліції Одещини.
Як виявилося, злочинним промислом займалися троє мешканців Львівщини, віком від 34 до 46 років. Замовникам зі Львова передавали зброю особисто. А отримавши замовлення від не місцевих "клієнтів", товар відправляли поштовими відправленнями. Щоб не привертати зайвої уваги на пошті, вказували, що пересилають спортивне харчування.
За роботу бралися лише після повної передплати – 1000 доларів за одну одиницю. У разі довгого очікування замовлення покупець отримував "приємний бонус" - додаткові комплектуючі до автомата. Гроші від бажаючих мати у власності "довгий ствол" зловмисники вимагали передавати виключно готівкою.
Щоправда, клієнтам доводилося вигадувати різні способи маскування. Так, в одному з випадків кошти довелося заховати у книгу із саморобним схроном та відправити під виглядом подарунка
Поліцейські задокументували протиправну діяльність зловмисників. У фігурантів провели низку санкціонованих обшуків. В ході яких виявили та вилучили понад 40 тисяч доларів готівкою, зброю, різного виду гранати та набої.
Слідчі поліції вже оголосили ділкам про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Наразі фігурантам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі від більш 90 тисяч до понад 2 мільйонів гривень залежно від виконаних ролей. Слідство триває.
