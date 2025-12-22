Автоматы по почте и "деньги в книге": разоблачен межрегиональный канал нелегальной торговли оружием

Трое дельцов из Львовской области зарабатывали на незаконной торговле оружием. Товар передавали из рук в руки или по почте, тщательно маскируя. Таким же способом получали оплату. Участников сделки задержали и объявили им о подозрении. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Группу лиц – нелегальных торговцев автоматами Калашникова – разоблачили оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины во взаимодействии со следователями полиции Одесской области.

Как оказалось, преступным промыслом занимались трое жителей Львовской области, в возрасте от 34 до 46 лет. Заказчикам из Львова передавали оружие лично. А получив заказ от не местных "клиентов", товар отправляли почтовыми отправлениями. Чтобы не привлекать лишнего внимания на почте, указывали, что пересылают спортивное питание.

За работу брались только после полной предоплаты – 1000 долларов за одну единицу. В случае долгого ожидания заказа покупатель получал "приятный бонус" – дополнительные комплектующие к автомату. Деньги от желающих иметь в собственности "длинный ствол" злоумышленники требовали передавать исключительно наличными.

Правда, клиентам приходилось придумывать разные способы маскировки. Так, в одном из случаев средства пришлось спрятать в книгу с самодельным схроном и отправить под видом подарка - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали противоправную деятельность злоумышленников. У фигурантов провели ряд санкционированных обысков. В ходе которых обнаружили и изъяли более 40 тысяч долларов наличными, оружие, различного вида гранаты и патроны.

Следователи полиции уже объявили дельцам о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сейчас фигурантам избрали меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере от более 90 тысяч до более 2 миллионов гривен в зависимости от выполненных ролей. Следствие продолжается.

