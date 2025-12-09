Гранатометы, автоматы, взрывчатка: силовики ликвидировали сеть сбыта "трофейного" оружия в Украине

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки нелегальной продажи «трофейного» оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По результатам комплексных мероприятий задержаны девять дельцов, торговавших средствами поражения, которые скрытно вывезли из деоккупированных районов и зоны боевых действий - говорится в сообщении.

Среди изъятого у фигурантов: российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и патроны разного калибра.

Так, в Киевской области в Бучанском районе разоблачены двое уклонистов, которые порознь скрывались от мобилизации и планировали подпольно продавать оружие.

У одного из злоумышленников во время обысков изъята партия боевых гранат РГН и боеприпасов к стрелковому вооружению, которые он готовил к сбыту.

Другой фигурант хранил пистолеты, среди которых системы ТТ с патронами кустарного производства.

Также задержан злоумышленник, причастный к взрыву в столичном сортировочном центре «Укрпочты». Напомним, в октябре при осмотре посылки произошел взрыв, в результате которого пострадали пять сотрудников почты и таможни.

Задержанным оказался 52-летний киевлянин, который передал жителю Тернополя боеприпасы якобы для изготовления «сувениров». Во время обыска в его доме правоохранители изъяли гранаты, патроны и выстрелы для гранатомета - добавляют правоохранители.

В Винницкой области на подпольной торговле оружием разоблачен местный безработный, который подыскивал клиентов для сбыта ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Для маскировки делец обещал заказчикам отправить разукомплектованное оружие по почте в виде «бытовых» посылок.

В Донецкой области в Краматорском районе задержаны еще пять фигурантов. Среди них мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть на территории региона.

Как установило расследование, злоумышленники двумя группами отдельно друг от друга вывозили оружие с фронтовых территорий, а затем предлагали «трофеи» на черном рынке.

Во время обысков у фигурантов изъято более полукилограмма тротила, который они собственноручно доставали из боеприпасов для продажи.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.

