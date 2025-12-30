$42.060.13
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 11606 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 16326 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 14763 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 17704 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 19737 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 18359 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 21639 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
29 декабря, 11:59 • 22395 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 21472 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации присоединения Болгарии к еврозоне, запланированного на 1 января 2026 года. Болгарские спецслужбы выявили сеть аккаунтов, распространявших ложные утверждения и манипуляции, формируя страхи относительно роста цен и потери суверенитета.

РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро

российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать присоединение Болгарии к еврозоне, запланированное на 1 января 2026 года. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Болгарские спецслужбы установили, что связанная с россией сеть аккаунтов распространяла ложные утверждения и манипулятивную информацию через социальные сети, формируя страхи относительно роста цен, потери экономического суверенитета и "диктата Брюсселя"

- сообщает Центр противодействия дезинформации.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что россия ведет гибридную войну против Европы, используя информационные атаки, вмешательство в политические процессы и подрыв доверия к европейским решениям. Болгария стала одной из мишеней этой кампании.

Россия запускает в Африке новую сеть влияния через язык и образование16.12.25, 02:15 • 4928 просмотров

"россия рассматривает расширение еврозоны как прямую угрозу своим интересам, ведь оно укрепляет единство ЕС и сужает пространство для политического влияния на отдельные государства. Через гибридные инструменты москва пытается подорвать доверие к европейским институтам" - говорится в сообщении.

Кремль усиливает свою пропаганду в Индии04.12.25, 03:24 • 5252 просмотра

Напомним

Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о намерении уйти в отставку после волны протестов, усиливая политический хаос накануне вступления страны в еврозону. Это решение не повлияет на вступление Болгарии в еврозону 1 января.

кремль использует "антиколониальную" риторику для продвижения влияния в странах Глобального Юга - ЦПД28.12.25, 06:15 • 5364 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Социальная сеть
Европейский Союз
Болгария