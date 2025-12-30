РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро
Киев • УНН
Российская пропаганда развернула кампанию по дискредитации присоединения Болгарии к еврозоне, запланированного на 1 января 2026 года. Болгарские спецслужбы выявили сеть аккаунтов, распространявших ложные утверждения и манипуляции, формируя страхи относительно роста цен и потери суверенитета.
российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать присоединение Болгарии к еврозоне, запланированное на 1 января 2026 года. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.
Болгарские спецслужбы установили, что связанная с россией сеть аккаунтов распространяла ложные утверждения и манипулятивную информацию через социальные сети, формируя страхи относительно роста цен, потери экономического суверенитета и "диктата Брюсселя"
Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что россия ведет гибридную войну против Европы, используя информационные атаки, вмешательство в политические процессы и подрыв доверия к европейским решениям. Болгария стала одной из мишеней этой кампании.
"россия рассматривает расширение еврозоны как прямую угрозу своим интересам, ведь оно укрепляет единство ЕС и сужает пространство для политического влияния на отдельные государства. Через гибридные инструменты москва пытается подорвать доверие к европейским институтам" - говорится в сообщении.
Напомним
Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о намерении уйти в отставку после волны протестов, усиливая политический хаос накануне вступления страны в еврозону. Это решение не повлияет на вступление Болгарии в еврозону 1 января.
