РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро

российская пропаганда развернула масштабную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать присоединение Болгарии к еврозоне, запланированное на 1 января 2026 года. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН. Болгарские спецслужбы установили, что связанная с россией сеть аккаунтов распространяла ложные утверждения и манипулятивную информацию через социальные сети, формируя страхи относительно роста цен, потери экономического суверенитета и "диктата Брюсселя" - сообщает Центр противодействия дезинформации. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что россия ведет гибридную войну против Европы, используя информационные атаки, вмешательство в политические процессы и подрыв доверия к европейским решениям. Болгария стала одной из мишеней этой кампании. "россия рассматривает расширение еврозоны как прямую угрозу своим интересам, ведь оно укрепляет единство ЕС и сужает пространство для политического влияния на отдельные государства. Через гибридные инструменты москва пытается подорвать доверие к европейским институтам" - говорится в сообщении. Напомним Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о намерении уйти в отставку после волны протестов, усиливая политический хаос накануне вступления страны в еврозону. Это решение не повлияет на вступление Болгарии в еврозону 1 января.