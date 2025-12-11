$42.280.10
Ексклюзив
13:44 • 1020 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
12:12 • 5014 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 11038 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 11480 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 13029 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 14993 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
08:43 • 31296 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 21231 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
11 грудня, 07:38 • 21507 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 28849 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
13:44 • 1020 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
11:11 • 19166 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 31296 перегляди
"Скринінг здоров'я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись
10 грудня, 17:55 • 43737 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зиму
10 грудня, 16:30 • 45027 перегляди
Прем'єр-міністр Болгарії заявив, що йде у відставку через кризу перед вступом до єврозони

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив про намір піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу країни до єврозони. Це рішення не вплине на вступ Болгарії до єврозони 1 січня.

Прем'єр-міністр Болгарії заявив, що йде у відставку через кризу перед вступом до єврозони

Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що планує піти у відставку після хвилі протестів, посилюючи політичний хаос напередодні вступу балканської країни до єврозони. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Желязков заявив, що подасть у відставку до голосування за вотум недовіри, яке має відбутися сьогодні. 

Десятки тисяч болгар протягом кількох днів проводили вуличні протести проти партій, які підтримують уряд, подекуди вступаючи у сутички з поліцією.

Видання зазначає, що це рішення не вплине на вступ Болгарії до єврозони 1 січня. 

Член партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова – найбільшого блоку Болгарії – Желязков з січня очолює уряд меншості, який підтримують фракції з різних політичних таборів. Серед них – неофіційний партнер кабінету міністрів Делян Пеєвскі, законодавець і колишній медіамагнат, на якого США та Велика Британія наклали санкції за корупцію.

Румунія та Болгарія намагаються захистити російські нафтопереробні заводи від санкцій Трампа - Politico08.11.25, 20:39 • 6900 переглядiв

Протестувальники скандували гасла проти Борисова та Пеєвскі, звинувачуючи останнього у неформальному контролі над урядом, службами безпеки, судовою системою та державним бюджетом. Пеєвскі заперечує будь-які правопорушення, але неодноразово наголошував на своєму впливі на уряд.

Президент Румен Радев надасть Борисову можливість запропонувати новий уряд. Якщо йому це не вдасться, шанс отримає друга за чисельністю парламентська сила. Якщо і вона не зможе сформувати кабінет, Радев висуне третього кандидата. Три невдачі призведуть до дострокових виборів, які можуть відбутися наступної весни.

Ще одні вибори посилили б політичну кризу у Болгарії: з 2021 року балканська країна провела сім загальних виборів, і жодні не дали стабільної більшості.

Нагадаємо

10 грудня тисячі болгар знову вийшли на протести проти уряду меншості, звинувачуючи його в нездатності подолати корупцію. Демонстрації тривають на тлі підготовки до введення євро та майбутнього вотуму недовіри.

Ольга Розгон

