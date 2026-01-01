Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік

За добу 31 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів та 769 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1208970 (+1060) осіб ліквідовано

танків ‒ 11488 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 23849 (+4)

артилерійських систем ‒ 35678 (+36)

РСЗВ ‒ 1587 (+1)

засоби ППО ‒ 1266 (0)

літаків ‒ 434 (0)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 98453 (+769)

крилаті ракети ‒ 4136 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72418 (+171)

спеціальна техніка ‒ 4035 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

