Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік
Київ • УНН
За добу 31 грудня російські війська втратили 1060 солдатів та 769 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 становлять 1208970 осіб.
За добу 31 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів та 769 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1208970 (+1060) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11488 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 23849 (+4)
- артилерійських систем ‒ 35678 (+36)
- РСЗВ ‒ 1587 (+1)
- засоби ППО ‒ 1266 (0)
- літаків ‒ 434 (0)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 98453 (+769)
- крилаті ракети ‒ 4136 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72418 (+171)
- спеціальна техніка ‒ 4035 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.
путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 10877 переглядiв