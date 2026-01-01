Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік

$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 27482 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 33262 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 20123 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 21640 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 20865 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 20832 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 23668 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20389 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17986 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16282 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру31 грудня, 19:52 • 11680 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 6882 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 7116 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 8100 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 24288 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 27447 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 26398 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 70756 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 70627 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 64151 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto00:07 • 3442 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати00:00 • 4392 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 26415 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 14016 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 21067 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік

Київ • УНН

 • 22 перегляди

За добу 31 грудня російські війська втратили 1060 солдатів та 769 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 становлять 1208970 осіб.

Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік

За добу 31 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1060 солдатів та 769 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1208970 (+1060) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11488 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 23849 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 35678 (+36)
          • РСЗВ ‒ 1587 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1266 (0)
              • літаків ‒ 434 (0)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 98453 (+769)
                    • крилаті ракети ‒ 4136 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 72418 (+171)
                            • спеціальна техніка ‒ 4035 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Найвище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення Покровська, Гуляйполя та Мирнограда, а також про контроль над половиною Костянтинівки. Генштаб ЗСУ та ЦПД РНБО спростовують ці заяви, підкреслюючи, що бої тривають, а росіяни не мають контролю над містами.

                              путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27.12.25, 20:44 • 10877 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна