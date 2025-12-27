Захоплення Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки та Мирнограда: Україна спростувала брехню росіян
Київ • УНН
Вище військово-політичне керівництво країни-агресора бреше про повне захоплення міст Покровськ, Гуляйполе та Мирноград, а також про контроль над половиною міста Костянтинівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ і Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Твердження диктатора володимира путіна і начальника генштабу зс рф валерія герасимова не відповідають дійсності. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що бої за Гуляйполе та Мирноград тривають, жодного контролю над цими містами російські війська не мають.
Він також наголосив на неправдивості повідомлень про захоплення Степногірська - там тривають бої.
Брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін заявив, що "вирішуватиме питання військовим шляхом, якщо Україна не прагне миру". Водночас начальник генштабу російської армії валерій герасимов заявив, що вже нібито захоплені міста Мирноград Донецької області, який росіяни називають на радянський манер "Димитров" і Гуляйполе Запорізької області.