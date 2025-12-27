Захват Покровска, Гуляйполя, Константиновки и Мирнограда: Украина опровергла ложь россиян
Киев • УНН
Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.
Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате городов Покровск, Гуляйполе и Мирноград, а также о контроле над половиной города Константиновка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
Утверждения диктатора владимира путина и начальника генштаба вс рф валерия герасимова не соответствуют действительности. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что бои за Гуляйполе и Мирноград продолжаются, никакого контроля над этими городами российские войска не имеют.
Он также отметил ложность сообщений о захвате Степногорска - там продолжаются бои.
Ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Настоящим же результатом таких фейковых заявлений кремлевского диктатора являются лишь ощутимые потери его оккупационной армии, которые ежедневно составляют по меньшей мере 1000 убитых и раненых российских солдат
Напомним
российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру". В то же время начальник генштаба российской армии валерий герасимов заявил, что уже якобы захвачены города Мирноград Донецкой области, который россияне называют на советский манер "Димитров" и Гуляйполе Запорожской области.