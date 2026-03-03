Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно". За його словами, операція має на меті усунути загрозу з боку балістичних ракет малої дальності.
Військова операція Сполучених Штатів Америки в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно". Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на CNN.
Деталі
За його словами, операція має на меті усунути загрозу з боку балістичних ракет малої дальності Ірану та загрозу, яку становить їхній флот, зокрема для військово-морських активів.
Найсильніші удари від американських військових ще попереду. Наступний етап буде ще більш суворим для Ірану, ніж зараз. Скільки часу це займе? Я не знаю, скільки часу це займе. У нас є цілі. Ми будемо робити це стільки, скільки потрібно для їх досягнення
Він додав, що дозвіл Ірану продовжувати розробку балістичних ракет малої дальності є неприйнятним ризиком, при цьому "важливо провести військову операцію, поки Тегеран перебуває у своєму найслабшому місці".
Нагадаємо
Операція "Епічна лють" – як у Вашингтоні назвали війну США проти Ірану – має "чіткі цілі", заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
