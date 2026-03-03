Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"

$43.100.11
2 березня, 16:02 • 26126 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 15:45 • 31297 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 25819 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 26169 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 26420 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 15313 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
2 березня, 13:33 • 16068 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
2 березня, 12:02 • 16407 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
2 березня, 11:19 • 35256 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17424 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
2 березня, 13:09 • 20063 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
2 березня, 13:28 • 32157 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
2 березня, 15:14 • 14238 перегляди
США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп
17:14 • 10287 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
17:58 • 12445 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 року
17:58 • 12503 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаю
2 березня, 13:28 • 32208 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки Odrex
2 березня, 11:52 • 39417 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"
19:57 • 3954 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війну
2 березня, 15:14 • 14286 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчям
2 березня, 13:09 • 20105 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти
2 березня, 12:03 • 21190 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42 • 78990 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що військова операція в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно". За його словами, операція має на меті усунути загрозу з боку балістичних ракет малої дальності.

Рубіо: військова операція США в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно"

Військова операція Сполучених Штатів Америки в Ірані триватиме "стільки, скільки буде потрібно". Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

За його словами, операція має на меті усунути загрозу з боку балістичних ракет малої дальності Ірану та загрозу, яку становить їхній флот, зокрема для військово-морських активів.

Найсильніші удари від американських військових ще попереду. Наступний етап буде ще більш суворим для Ірану, ніж зараз. Скільки часу це займе? Я не знаю, скільки часу це займе. У нас є цілі. Ми будемо робити це стільки, скільки потрібно для їх досягнення

- сказав Рубіо.

Він додав, що дозвіл Ірану продовжувати розробку балістичних ракет малої дальності є неприйнятним ризиком, при цьому "важливо провести військову операцію, поки Тегеран перебуває у своєму найслабшому місці".

Нагадаємо

Операція "Епічна лють" – як у Вашингтоні назвали війну США проти Ірану – має "чіткі цілі", заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

США втратили шість військових на війні в Ірані, очікуються жорстокіші удари02.03.26, 23:53 • 1156 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Світ
Марко Рубіо
Білий дім
Іран