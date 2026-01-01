Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год
Киев • УНН
За сутки 31 декабря российские войска потеряли 1060 солдат и 769 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.26 составляют 1208970 человек.
За сутки 31 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 769 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1208970 (+1060) человек ликвидировано
- танков ‒ 11488 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 23849 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 35678 (+36)
- РСЗО ‒ 1587 (+1)
- средства ПВО ‒ 1266 (0)
- самолетов ‒ 434 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 98453 (+769)
- крылатые ракеты ‒ 4136 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72418 (+171)
- специальная техника ‒ 4035 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.
