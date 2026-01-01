Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 27929 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 33806 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 20225 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 21729 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 20936 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 20875 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 23706 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20401 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17995 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16290 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2.1м/с
83%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Атака на Запорожье: число раненых возросло до пятиVideo31 декабря, 21:59 • 7152 просмотра
В новогоднюю ночь враг атакует шахедами: в Одессе прозвучало несколько взрывов31 декабря, 22:21 • 7290 просмотра
Атака на Одесскую область в новогоднюю ночь: враг ударил по энергетической инфраструктуре31 декабря, 23:07 • 8332 просмотра
"Танцы со звездами": объявлены победителиVideo31 декабря, 23:33 • 25044 просмотра
Луцк атакован вражескими БПЛА в новогоднюю ночь00:38 • 5672 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 27929 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 26530 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 70837 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 70686 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 64209 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кир Стармер
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto00:07 • 3488 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать00:00 • 4448 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 26530 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 14069 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 21115 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
The New York Times

Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год

Киев • УНН

 • 88 просмотра

За сутки 31 декабря российские войска потеряли 1060 солдат и 769 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.26 составляют 1208970 человек.

Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год

За сутки 31 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1060 солдат и 769 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.01.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1208970 (+1060) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11488 (+7)
      • боевых бронированных машин ‒ 23849 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 35678 (+36)
          • РСЗО ‒ 1587 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1266 (0)
              • самолетов ‒ 434 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 98453 (+769)
                    • крылатые ракеты ‒ 4136 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 72418 (+171)
                            • специальная техника ‒ 4035 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Высшее военно-политическое руководство страны-агрессора лжет о полном захвате Покровска, Гуляйполя и Мирнограда, а также о контроле над половиной Константиновки. Генштаб ВСУ и ЦПД СНБО опровергают эти заявления, подчеркивая, что бои продолжаются, а россияне не имеют контроля над городами.

                              путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются27.12.25, 20:44 • 10877 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Техника
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина