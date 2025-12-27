путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются
Киев • УНН
российский диктатор заявил о решении вопроса военным путем, если Украина не стремится к миру на условиях кремля. Начальник генштаба рф валерий герасимов сообщил о продвижении по Донбассу, Запорожской и Херсонской областям.
российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Эти заявления прозвучали во время совещания с участием начальника генерального штаба вс рф валерия герасимова. Последний заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.
Также он добавил, что после захвата Северска российская армия неуклонно движется в сторону Славянска. По словам герасимова, уже якобы захвачены города Мирноград Донецкой области, который россияне называют на советский манер "Димитров" и Гуляйполе Запорожской области.
В то же время путин заявил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины "идет хорошими темпами".
Напомним
По данным западных аналитиков, путин не собирается отказываться от идеи территориальных захватов в Украине, его претензии выходят далеко за пределы уже оккупированных регионов.
19 декабря, во время "прямой линии", путин заявил, что российские войска якобы полностью окружили 3,5 тысяч украинских защитников под Купянском, хотя на самом деле Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.
Еще раньше, во время выступления на коллегии министерства обороны рф, путин выдал серию лживых заявлений относительно войны в Украине. Он утверждал, что российская армия захватила более 300 населенных пунктов в 2025 году, и обвинил Запад в начале войны.
Глава минобороны рф андрей белоусов также заявлял, что рф якобы захватила Купянск, тогда как в Украине это опровергли.