17:54 • 2262 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52 • 6712 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21 • 11887 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 11401 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 13814 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 34225 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 36143 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 87805 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 47519 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 49023 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются

Киев • УНН

 • 120 просмотра

российский диктатор заявил о решении вопроса военным путем, если Украина не стремится к миру на условиях кремля. Начальник генштаба рф валерий герасимов сообщил о продвижении по Донбассу, Запорожской и Херсонской областям.

путин угрожает продолжением войны, если Украина не "стремится к миру": бои на юге и востоке продолжаются

российский диктатор владимир путин заявил, что "будет решать вопрос военным путем, если Украина не стремится к миру". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Эти заявления прозвучали во время совещания с участием начальника генерального штаба вс рф валерия герасимова. Последний заявил, что взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено.

Также он добавил, что после захвата Северска российская армия неуклонно движется в сторону Славянска. По словам герасимова, уже якобы захвачены города Мирноград Донецкой области, который россияне называют на советский манер "Димитров" и Гуляйполе Запорожской области.

В то же время путин заявил, что создание полосы безопасности в приграничных районах Украины "идет хорошими темпами".

Напомним

По данным западных аналитиков, путин не собирается отказываться от идеи территориальных захватов в Украине, его претензии выходят далеко за пределы уже оккупированных регионов.

19 декабря, во время "прямой линии", путин заявил, что российские войска якобы полностью окружили 3,5 тысяч украинских защитников под Купянском, хотя на самом деле Силы обороны Украины почти полностью зачистили город Купянск от российских оккупационных войск.  

Еще раньше, во время выступления на коллегии министерства обороны рф, путин выдал серию лживых заявлений относительно войны в Украине. Он утверждал, что российская армия захватила более 300 населенных пунктов в 2025 году, и обвинил Запад в начале войны.

Глава минобороны рф андрей белоусов также заявлял, что рф якобы захватила Купянск, тогда как в Украине это опровергли.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Донецкая область
Славянск
Запорожская область
Мирноград
Херсонская область
Гуляйполе
Северск
Украина
Купянск