АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста
Київ • УНН
Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.
Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ, заблокувавши залишки російських військових у міських будівлях. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ, посилаючись на інформацію від своїх агентів, які перебувають у штабі 68-ї мотострілецької дивізії зс рф, пише УНН.
Деталі
АТЕШ інформує, що понад 30 військовослужбовців 121-го та 122-го мотострілецьких полків опинилися у повному оточенні в центральній міській лікарні Куп’янська. Крім того, ще кілька груп окупантів забарикадувалися в підвалах житлових будівель неподалік лікарні, втративши можливість виходу.
Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15.12.25, 19:53 • 4136 переглядiв
Наші агенти повідомляють, що місто майже повністю звільнене Силами оборони України, і масове оточення стало несподіванкою для окупантів. Бої продовжуються на окраїнах міста
Агенти партизанського руху, користуючись своїм становищем у штабі дивізії, продовжують передавати інформацію про плани російського командування та здійснювати саботаж військових наказів, щоб зірвати можливості армії рф до наступу.
У Куп’янську заблоковано до 200 російських військових – ЗСУ15.12.25, 15:40 • 2120 переглядiв