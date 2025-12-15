АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста

Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ, заблокувавши залишки російських військових у міських будівлях. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ, посилаючись на інформацію від своїх агентів, які перебувають у штабі 68-ї мотострілецької дивізії зс рф, пише УНН.

АТЕШ інформує, що понад 30 військовослужбовців 121-го та 122-го мотострілецьких полків опинилися у повному оточенні в центральній міській лікарні Куп’янська. Крім того, ще кілька груп окупантів забарикадувалися в підвалах житлових будівель неподалік лікарні, втративши можливість виходу.

Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську

Наші агенти повідомляють, що місто майже повністю звільнене Силами оборони України, і масове оточення стало несподіванкою для окупантів. Бої продовжуються на окраїнах міста