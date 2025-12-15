АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста

$42.190.08
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15:22 • 23811 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 26399 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 21839 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 20919 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 34078 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 21583 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
15 грудня, 11:20 • 21889 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 22167 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 22647 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto

Ексклюзив

15 грудня, 13:38 • 34058 перегляди
15 грудня, 13:38 • 34058 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 30367 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 39004 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 88355 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 106063 перегляди
АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.

АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста

Сили оборони України майже повністю зачистили місто Куп’янськ від російських окупаційних військ, заблокувавши залишки російських військових у міських будівлях. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ, посилаючись на інформацію від своїх агентів, які перебувають у штабі 68-ї мотострілецької дивізії зс рф, пише УНН.

Деталі

АТЕШ інформує, що понад 30 військовослужбовців 121-го та 122-го мотострілецьких полків опинилися у повному оточенні в центральній міській лікарні Куп’янська. Крім того, ще кілька груп окупантів забарикадувалися в підвалах житлових будівель неподалік лікарні, втративши можливість виходу.

Агенти АТЕШ повідомляють про тиск на командування рф через провал дедлайнів по Куп’янську та Покровську15.12.25, 19:53 • 4136 переглядiв

Наші агенти повідомляють, що місто майже повністю звільнене Силами оборони України, і масове оточення стало несподіванкою для окупантів. Бої продовжуються на окраїнах міста 

– йдеться у повідомленні АТЕШ.

Агенти партизанського руху, користуючись своїм становищем у штабі дивізії, продовжують передавати інформацію про плани російського командування та здійснювати саботаж військових наказів, щоб зірвати можливості армії рф до наступу.

У Куп’янську заблоковано до 200 російських військових – ЗСУ15.12.25, 15:40 • 2120 переглядiв

Степан Гафтко

