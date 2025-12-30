У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи

Фото: КП “Київтеплоенерго”

Фахівці Київтеплоенерго проводить технологічні роботи для нормалізації роботи системи теплопостачання, через що призупинено постачання тепла до житлових будинків у мікрорайонах Теремки 1 та Теремки 2. У житлових будинках на Печерську та Чоколівці можуть спостерігатися понижені параметри подачі теплоносія. Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго", передає УНН.

Деталі

У зв'язку з цим частково призупинено постачання тепла до житлових будинків у мікрорайонах Теремки 1 та Теремки 2. У житлових будинках на Печерську та Чоколівці можуть спостерігатися понижені параметри подачі теплоносія. Технологічні роботи планують завершити найближчим часом. Відновлення теплопостачання до будинків планується відновити сьогодні до кінця доби - йдеться в повідомленні.

У КП наголосили, що теплопостачальна компанія та управителі будинків забезпечуватимуть належну роботу внутрішньобудинкових систем теплопостачання відповідно до зон відповідальності та компетенції.

Нагадаємо

