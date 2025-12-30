У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи

$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 280 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 1436 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 5178 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 10158 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 10603 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12066 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 15331 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 21900 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18962 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23462 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Ексклюзиви
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 4412 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 4008 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 19860 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 16483 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 3890 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 16623 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 20022 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 21893 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 49740 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 49736 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 278 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 4038 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 26752 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 39906 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 47656 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Фахівці Київтеплоенерго проводять технологічні роботи, через що призупинено постачання тепла до будинків на Теремках 1 та 2. На Печерську та Чоколівці можливі понижені параметри теплоносія, відновлення очікується до кінця доби.

У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи
Фото: КП “Київтеплоенерго”

Фахівці Київтеплоенерго проводить технологічні роботи для нормалізації роботи системи теплопостачання, через що призупинено постачання тепла до житлових будинків у мікрорайонах Теремки 1 та Теремки 2. У житлових будинках на Печерську та Чоколівці можуть спостерігатися понижені параметри подачі теплоносія. Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго", передає УНН.

Деталі

У зв'язку з цим частково призупинено постачання тепла до житлових будинків у мікрорайонах Теремки 1 та Теремки 2. У житлових будинках на Печерську та Чоколівці можуть спостерігатися понижені параметри подачі теплоносія. Технологічні роботи планують завершити найближчим часом. Відновлення теплопостачання до будинків планується відновити сьогодні до кінця доби

- йдеться в повідомленні.

У КП наголосили, що теплопостачальна компанія та управителі будинків забезпечуватимуть належну роботу внутрішньобудинкових систем теплопостачання відповідно до зон відповідальності та компетенції.

Нагадаємо

У Вишгороді на Київщині фахівці ДСНС доставили, встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків. Це гарантуватиме безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
