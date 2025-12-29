У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС

У Вишгоролі на Київщині фахівці ДСНС доставили, встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків. Це гарантуватиме безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"У місті продовжують працювати Пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками ДСНС Київщини спільно з волонтерами. Наразі функціонують 2 стаціонарні Пункти Незламності, 6 - від підрозділів ДСНС та 5 - від Товариства Червоного Хреста України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу рятувальники приділяють електроживленню багатоповерхових будинків.

"Фахівці ДСНС доставили, встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків і забезпечують їх постійне обслуговування. Це гарантує безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців. Робота генераторів перебуває під постійним контролем рятувальників, що особливо важливо для родин із дітьми та людей поважного віку", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Після масштабної атаки рф на енергетику у Київській області досі без світла понад 9 тисяч споживачів, діють графіки відключень, в окремих областях - аварійні відключення, у тому числі на лівому березі Києва та в окремих районах Київщини.