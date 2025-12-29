$42.060.13
Ексклюзив
18:57 • 4772 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 8828 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 9004 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 12929 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 15678 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 15427 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 19108 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 20624 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20840 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37247 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС

Київ

 • 10 перегляди

У Вишгороді на Київщині фахівці ДСНС встановили та підключили потужні генератори біля житлових будинків. Це забезпечить безперебійну подачу електроенергії, світла та тепла мешканцям.

У Вишгороді встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків - ДСНС

У Вишгоролі на Київщині фахівці ДСНС доставили, встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків. Це гарантуватиме безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"У місті продовжують працювати Пункти Незламності, розгорнуті рятувальниками ДСНС Київщини спільно з волонтерами. Наразі функціонують 2 стаціонарні Пункти Незламності, 6 - від підрозділів ДСНС та 5 - від Товариства Червоного Хреста України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що особливу увагу рятувальники приділяють електроживленню багатоповерхових будинків.

"Фахівці ДСНС доставили, встановили та підключили потужні генератори поблизу житлових будинків і забезпечують їх постійне обслуговування. Це гарантує безперебійну подачу електроенергії, світло й тепло в оселях мешканців. Робота генераторів перебуває під постійним контролем рятувальників, що особливо важливо для родин із дітьми та людей поважного віку", - додали в ДСНС.

Нагадаємо

Після масштабної атаки рф на енергетику у Київській області досі без світла понад 9 тисяч споживачів, діють графіки відключень, в окремих областях - аварійні відключення, у тому числі на лівому березі Києва та в окремих районах Київщини.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Вишгород
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ