Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios
Київ • УНН
Посол Ізраїлю у Вашингтоні Єхіель Лейтер повідомив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув. Це сталося внаслідок ізраїльського удару по його резиденції.
Внаслідок ізраїльського удару по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї він загинув, підтвердив посол Ізраїлю у Вашингтоні – повідомляє Axios, пише УНН.
Деталі
Посол Ірану у Вашингтоні Єхіель Лейтер повідомив американським чиновникам, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий внаслідок ізраїльського удару по його резиденції, повідомило джерело, обізнане зі справою.
Також посол Єхіель Лейтер розповів, що разом з верховним лідером Ірану загинули інші іранські високопосадовці.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ознаки того, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, можливо, помер. Він закликав громадян Ірану вийти на вулиці.