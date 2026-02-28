Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios

$43.210.00
28 лютого, 12:56
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 46603 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg
28 лютого, 10:50
Зеленський повідомив про понад десять систем NASAMS від Норвегії
28 лютого, 11:26
П'ять вибухів пролунали в Дубаї - дим піднявся поблизу порту Джабал-Алі
28 лютого, 13:59
Іран б'є по військовим базам у США, а також атакував авіаносець американців
15:33
Операція США проти Ірану виходить за межі традиційного міжнародного права - Стубб
16:27
Топ культових горорів: класика, яка не старіє
27 лютого, 20:06
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом
27 лютого, 16:38
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України
27 лютого, 15:45
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA
27 лютого, 14:39
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція
27 лютого, 14:16
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставки
28 лютого, 09:42
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку моди
27 лютого, 18:52
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові
27 лютого, 17:35
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого Скайлера
27 лютого, 16:49
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком
27 лютого, 04:23
Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios

Київ • УНН

 • 284 перегляди

📝 Редагувати новину

Посол Ізраїлю у Вашингтоні Єхіель Лейтер повідомив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув. Це сталося внаслідок ізраїльського удару по його резиденції.

Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios

Внаслідок ізраїльського удару по резиденції верховного лідера Ірану Алі Хаменеї він загинув, підтвердив посол Ізраїлю у Вашингтоні – повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Посол Ірану у Вашингтоні Єхіель Лейтер повідомив американським чиновникам, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий внаслідок ізраїльського удару по його резиденції, повідомило джерело, обізнане зі справою.

Також посол Єхіель Лейтер розповів, що разом з верховним лідером Ірану загинули інші іранські високопосадовці.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ознаки того, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, можливо, помер. Він закликав громадян Ірану вийти на вулиці.

Ольга Розгон

Сутички
Алі Хаменеї
Ізраїль
Вашингтон
Іран