28 февраля, 12:56 • 20609 просмотра
публикации
Эксклюзивы
Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Это произошло в результате израильского удара по его резиденции.

Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios

В результате израильского удара по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи он погиб, подтвердил посол Израиля в Вашингтоне – сообщает Axios, пишет УНН.

Подробности

Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции, сообщил источник, осведомленный о деле.

Также посол Йехиэль Лейтер рассказал, что вместе с верховным лидером Ирана погибли другие иранские высокопоставленные чиновники.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признаках того, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возможно, умер. Он призвал граждан Ирана выйти на улицы.

Ольга Розгон

