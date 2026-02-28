Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios
Киев • УНН
Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб. Это произошло в результате израильского удара по его резиденции.
В результате израильского удара по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи он погиб, подтвердил посол Израиля в Вашингтоне – сообщает Axios, пишет УНН.
Подробности
Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции, сообщил источник, осведомленный о деле.
Также посол Йехиэль Лейтер рассказал, что вместе с верховным лидером Ирана погибли другие иранские высокопоставленные чиновники.
Напомним
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признаках того, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возможно, умер. Он призвал граждан Ирана выйти на улицы.