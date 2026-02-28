$43.210.00
28 лютого, 12:56
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 30940 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 30056 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 36982 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 41800 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 50377 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 46244 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50102 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 48332 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44894 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Є ознаки того, що Хаменеї більше немає - Нетаньягу

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про ознаки того, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, можливо, помер. Він закликав громадян Ірану вийти на вулиці.

Є ознаки того, що Хаменеї більше немає - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї "більше немає". Про це повідомляє Reuters, пише УНН. 

Деталі

Проте як зазначає видання він прямо не підтвердив його смерть.

Нетаньяху закликав громадян Ірану "вийти на вулиці та завершити роботу".

Також Нетаньягу заявив, що командири Корпусу вартових ісламської революції та високопосадовці з ядерної галузі були вбиті.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що верховний лідер аятолла Алі Хаменеї живий, спростовуючи чутки після ударів США та Ізраїлю. Він також розкритикував атаки на тлі переговорів щодо ядерної програми.

Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує28.02.26, 16:39 • 8034 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Алі Хаменеї
Reuters
Беньямін Нетаньягу
Іран