Є ознаки того, що Хаменеї більше немає - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що є ознаки того, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї "більше немає". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Проте як зазначає видання він прямо не підтвердив його смерть.

Нетаньяху закликав громадян Ірану "вийти на вулиці та завершити роботу".

Також Нетаньягу заявив, що командири Корпусу вартових ісламської революції та високопосадовці з ядерної галузі були вбиті.

Нагадаємо

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що верховний лідер аятолла Алі Хаменеї живий, спростовуючи чутки після ударів США та Ізраїлю. Він також розкритикував атаки на тлі переговорів щодо ядерної програми.

Ізраїль заявив про загибель військових командувачів Ірану - Тегеран ситуацію не коментує