28 лютого, 12:56 • 22245 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 36140 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 33785 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 40634 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 44860 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 52294 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 47342 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 50663 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 49027 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 45305 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Ізраїльська столиця зазнала прямого удару іранської ракети. Одна людина госпіталізована з тяжкими пораненнями.

Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей

У суботу ввечері, 28 лютого, столиця Ізраїлю зазнала прямого удару внаслідок масованої іранської ракетної атаки, що призвело до влучання балістичного снаряда безпосередньо в міську забудову. Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" офіційно підтвердила госпіталізацію 40-річного чоловіка, який отримав тяжкі поранення під час вибуху. Про це пише УНН.

Деталі

Для ліквідації наслідків атаки Командування тилу ЦАХАЛ терміново направило до місця інциденту спеціалізовані пошуково-рятувальні підрозділи. Військові здійснюють широкомасштабну операцію з розбору уламків та перевірки навколишніх будівель на наявність пошкоджень, які можуть загрожувати життю мешканців.

Посол Ізраїлю у Вашингтоні підтвердив смерть аятоли Хаменеї - Axios28.02.26, 22:17 • 3660 переглядiв

Наразі район влучання повністю оточений, а фахівці з вибухотехніки працюють над ідентифікацією залишків іранського озброєння та знешкодженням небезпечних елементів.

Посилення заходів безпеки та моніторинг ситуації в місті

Рятувальні служби продовжують ретельне сканування прилеглих кварталів, оскільки вибухова хвиля від балістичної ракети поширилася на значну відстань. Влада закликає мешканців Тель-Авіва залишатися поблизу укриттів через високу ймовірність повторних пусків з території Ірану. Сили безпеки працюють у посиленому режимі, координуючи дії медиків та військових для максимально швидкого надання допомоги всім, хто міг постраждати від наслідків цього прямого влучання у житлові масиви.

ЦАХАЛ повідомив про застосування понад 200 літаків для ударів по 500 цілях в Ірані28.02.26, 20:20 • 5604 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Повітряна тривога
Ізраїль
Іран
Тель-Авів