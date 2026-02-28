Іранська балістична ракета влучила у Тель-Авів спричинивши значні руйнування та поранення людей
Київ • УНН
Ізраїльська столиця зазнала прямого удару іранської ракети. Одна людина госпіталізована з тяжкими пораненнями.
У суботу ввечері, 28 лютого, столиця Ізраїлю зазнала прямого удару внаслідок масованої іранської ракетної атаки, що призвело до влучання балістичного снаряда безпосередньо в міську забудову. Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" офіційно підтвердила госпіталізацію 40-річного чоловіка, який отримав тяжкі поранення під час вибуху. Про це пише УНН.
Деталі
Для ліквідації наслідків атаки Командування тилу ЦАХАЛ терміново направило до місця інциденту спеціалізовані пошуково-рятувальні підрозділи. Військові здійснюють широкомасштабну операцію з розбору уламків та перевірки навколишніх будівель на наявність пошкоджень, які можуть загрожувати життю мешканців.
Наразі район влучання повністю оточений, а фахівці з вибухотехніки працюють над ідентифікацією залишків іранського озброєння та знешкодженням небезпечних елементів.
Посилення заходів безпеки та моніторинг ситуації в місті
Рятувальні служби продовжують ретельне сканування прилеглих кварталів, оскільки вибухова хвиля від балістичної ракети поширилася на значну відстань. Влада закликає мешканців Тель-Авіва залишатися поблизу укриттів через високу ймовірність повторних пусків з території Ірану. Сили безпеки працюють у посиленому режимі, координуючи дії медиків та військових для максимально швидкого надання допомоги всім, хто міг постраждати від наслідків цього прямого влучання у житлові масиви.
