Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей

Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 22469 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 36591 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 34099 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 40934 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 45098 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 52430 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 47427 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50691 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 49071 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Пять взрывов прогремели в Дубае - дым поднялся вблизи порта Джебель-Али28 февраля, 13:59 • 14782 просмотра
Израиль заявил о гибели военных командующих Ирана - Тегеран ситуацию не комментирует28 февраля, 14:39 • 9886 просмотра
Али Хаменеи, вероятно, жив - глава МИД Ирана Арагчи28 февраля, 14:58 • 10745 просмотра
Иран наносит удары по военным базам США, а также атаковал авианосец американцевVideo28 февраля, 15:33 • 13796 просмотра
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб16:27 • 11564 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 37974 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 42089 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 35918 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 40047 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 41117 просмотра
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 20634 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 20346 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 20475 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 20683 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 28640 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
Отопление

Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Израильская столица подверглась прямому удару иранской ракеты. Один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей

В субботу вечером, 28 февраля, столица Израиля подверглась прямому удару в результате массированной иранской ракетной атаки, что привело к попаданию баллистического снаряда непосредственно в городскую застройку. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" официально подтвердила госпитализацию 40-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения во время взрыва. Об этом пишет УНН.

Детали

Для ликвидации последствий атаки Командование тыла ЦАХАЛ срочно направило к месту инцидента специализированные поисково-спасательные подразделения. Военные осуществляют широкомасштабную операцию по разбору обломков и проверке окружающих зданий на наличие повреждений, которые могут угрожать жизни жителей.

Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios28.02.26, 22:17 • 3864 просмотра

Сейчас район попадания полностью оцеплен, а специалисты по взрывотехнике работают над идентификацией остатков иранского вооружения и обезвреживанием опасных элементов.

Усиление мер безопасности и мониторинг ситуации в городе

Спасательные службы продолжают тщательное сканирование прилегающих кварталов, поскольку взрывная волна от баллистической ракеты распространилась на значительное расстояние. Власти призывают жителей Тель-Авива оставаться вблизи укрытий из-за высокой вероятности повторных пусков с территории Ирана. Силы безопасности работают в усиленном режиме, координируя действия медиков и военных для максимально быстрого оказания помощи всем, кто мог пострадать от последствий этого прямого попадания в жилые массивы.

ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28.02.26, 20:20 • 5728 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Воздушная тревога
Израиль
Иран
Тель-Авив