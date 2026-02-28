Иранская баллистическая ракета попала в Тель-Авив, причинив значительные разрушения и ранения людей
Киев • УНН
Израильская столица подверглась прямому удару иранской ракеты. Один человек госпитализирован с тяжелыми ранениями.
В субботу вечером, 28 февраля, столица Израиля подверглась прямому удару в результате массированной иранской ракетной атаки, что привело к попаданию баллистического снаряда непосредственно в городскую застройку. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" официально подтвердила госпитализацию 40-летнего мужчины, получившего тяжелые ранения во время взрыва. Об этом пишет УНН.
Детали
Для ликвидации последствий атаки Командование тыла ЦАХАЛ срочно направило к месту инцидента специализированные поисково-спасательные подразделения. Военные осуществляют широкомасштабную операцию по разбору обломков и проверке окружающих зданий на наличие повреждений, которые могут угрожать жизни жителей.
Посол Израиля в Вашингтоне подтвердил смерть аятоллы Хаменеи - Axios28.02.26, 22:17 • 3864 просмотра
Сейчас район попадания полностью оцеплен, а специалисты по взрывотехнике работают над идентификацией остатков иранского вооружения и обезвреживанием опасных элементов.
Усиление мер безопасности и мониторинг ситуации в городе
Спасательные службы продолжают тщательное сканирование прилегающих кварталов, поскольку взрывная волна от баллистической ракеты распространилась на значительное расстояние. Власти призывают жителей Тель-Авива оставаться вблизи укрытий из-за высокой вероятности повторных пусков с территории Ирана. Силы безопасности работают в усиленном режиме, координируя действия медиков и военных для максимально быстрого оказания помощи всем, кто мог пострадать от последствий этого прямого попадания в жилые массивы.
ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28.02.26, 20:20 • 5728 просмотров