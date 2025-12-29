Понад 9 тисяч споживачів на Київщині досі без світла після атаки рф, в окремих областях аварійні відключення - Міненерго

Після масштабної атаки рф на енергетику у Київській області досі без світла понад 9 тисяч споживачів, діють графіки відключень, в окремих областях - аварійні відключення, у тому числі на лівому березі Києва та в окремих районах Київщини, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Остання російська атака призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Станом на ранок у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тисяч споживачів. На лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення - повідомили у Міненерго.

Як зазначили у міністерстві, упродовж минулого тижня ворог щодня атакував об’єкти енергетичної інфраструктури України. "Енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж. Чотири рази росія атакувала об’єкти групи "Нафтогаз", зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста. Триває ліквідація наслідків, одній працівниці ТЕЦ надається медична допомога", - ідеться у повідомленні.

"Попри постійні атаки, ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Об’єднана енергосистема України є цілісною та продовжує працювати синхронно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування активно використовується імпорт електроенергії, а також застосовуються заходи з обмеження споживання", - вказали у Міненерго.

Аварійні бригади, технічні служби та профільні підрозділи, як зазначається, працюють у посиленому режимі.

"Через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах. Для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення. У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу", - сказано у повідомленні.

Актуальну інформацію споживачі можуть отримувати на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 29 грудня, станом на 9:30, воно було на 3% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – вища, порівняно з кінцем минулого тижня, температура повітря у більшості регіонів України.

Вчора, 28 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 21 грудня. Причина – відчутне похолодання, порівняно з минулим тижнем.

На тлі негоди знеструмлення у семи областях