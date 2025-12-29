На тлі негоди знеструмлення у семи областях

На тлі негоди зафіксовано знеструмлення у семи областях України, пише УНН з посиланням на дані ДСНС.

Деталі

Як повідомляється, перебої зі світлом є у Черкаській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Негода на Прикарпатті 28 грудня: рятувальники відбуксирували 13 транспортних засобів та евакуювали 32 людини

За даними ДСНС, сьогодні вдень в Україні помірний, на заході та південному заході місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Температура від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.

В Київській області та місті Київ сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура по області від 4° морозу до 1° тепла, у Києві близько 0°.