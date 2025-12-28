$41.930.00
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
28 грудня, 11:58 • 16430 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 29300 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 24611 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 33185 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 40466 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 49026 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46988 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 33088 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28338 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
Негода на Прикарпатті 28 грудня: рятувальники відбуксирували 13 транспортних засобів та евакуювали 32 людини

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 92 перегляди

28 грудня рятувальники Івано-Франківщини відбуксирували 12 автомобілів та автобус, евакуювавши 32 людини, включаючи 7 дітей. Це сталося на тлі негоди, яка залишила без електропостачання 346 населених пунктів у шести областях.

Негода на Прикарпатті 28 грудня: рятувальники відбуксирували 13 транспортних засобів та евакуювали 32 людини
Фото: pixabay

Рятувальники Івано-Франківщини через негоду 28 грудня відбуксирували понад 10 авто та автобус. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.

Деталі

Рятувальники відбуксирували 12 авто та автобус. Евакуювали 32 людей, зокрема 7 дітей. Пам’ятайте про безпеку на дорозі

 - йдеться в дописі.

Також у мережі з’явилось відповідне відео.

Контекст

У неділю, 28 грудня, через негоду 346 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях залишилися без електропостачання.

Для забезпечення проїзду транспорту було залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників ДСНС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Івано-Франківській області рейсовий автобус з 30 пасажирами потрапив у ДТП. Це призвело до загибелі людини, ще п'ятеро людей, включаючи дитину, отримали травми.

Євген Устименко

