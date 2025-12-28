Негода на Прикарпатті 28 грудня: рятувальники відбуксирували 13 транспортних засобів та евакуювали 32 людини
Київ • УНН
28 грудня рятувальники Івано-Франківщини відбуксирували 12 автомобілів та автобус, евакуювавши 32 людини, включаючи 7 дітей. Це сталося на тлі негоди, яка залишила без електропостачання 346 населених пунктів у шести областях.
Рятувальники Івано-Франківщини через негоду 28 грудня відбуксирували понад 10 авто та автобус. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС України.
Деталі
Рятувальники відбуксирували 12 авто та автобус. Евакуювали 32 людей, зокрема 7 дітей. Пам’ятайте про безпеку на дорозі
Також у мережі з’явилось відповідне відео.
Контекст
У неділю, 28 грудня, через негоду 346 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях залишилися без електропостачання.
Для забезпечення проїзду транспорту було залучено 1312 одиниць техніки та 1484 працівників ДСНС.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Івано-Франківській області рейсовий автобус з 30 пасажирами потрапив у ДТП. Це призвело до загибелі людини, ще п'ятеро людей, включаючи дитину, отримали травми.