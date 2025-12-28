Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека
28 декабря спасатели Ивано-Франковской области отбуксировали 12 автомобилей и автобус, эвакуировав 32 человека, включая 7 детей. Это произошло на фоне непогоды, которая оставила без электроснабжения 346 населенных пунктов в шести областях.
Спасатели Ивано-Франковской области из-за непогоды 28 декабря отбуксировали более 10 автомобилей и автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Спасатели отбуксировали 12 автомобилей и автобус. Эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей. Помните о безопасности на дороге
Также в сети появилось соответствующее видео.
Контекст
В воскресенье, 28 декабря, из-за непогоды 346 населенных пунктов во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях остались без электроснабжения.
Для обеспечения проезда транспорта было привлечено 1312 единиц техники и 1484 работника ГСЧС.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Ивано-Франковской области рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП. Это привело к гибели человека, еще пять человек, включая ребенка, получили травмы.