Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека

$41.930.00
49.430.00
ukenru
19:32 • 3596 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 18219 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 31149 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 25853 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 34429 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 41287 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 49794 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47294 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 33201 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28473 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
6м/с
89%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мужчина погиб, провалившись под лед в Черниговской области28 декабря, 12:44 • 6322 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенокVideo28 декабря, 12:51 • 11206 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo28 декабря, 13:42 • 11207 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки28 декабря, 14:44 • 19749 просмотра
Трамп заявил о "хорошем" разговоре с путиным перед встречей с Зеленским16:58 • 14367 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 28731 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 86088 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 138499 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 66009 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 96260 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Мирноград
Ивано-Франковская область
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 18299 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 28791 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 86093 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 30569 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 29842 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Бильд

Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека

Киев • УНН

 • 1026 просмотра

28 декабря спасатели Ивано-Франковской области отбуксировали 12 автомобилей и автобус, эвакуировав 32 человека, включая 7 детей. Это произошло на фоне непогоды, которая оставила без электроснабжения 346 населенных пунктов в шести областях.

Непогода на Прикарпатье 28 декабря: спасатели отбуксировали 13 транспортных средств и эвакуировали 32 человека
Фото: pixabay

Спасатели Ивано-Франковской области из-за непогоды 28 декабря отбуксировали более 10 автомобилей и автобус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Спасатели отбуксировали 12 автомобилей и автобус. Эвакуировали 32 человека, в том числе 7 детей. Помните о безопасности на дороге

 - говорится в сообщении.

Также в сети появилось соответствующее видео.

Контекст

В воскресенье, 28 декабря, из-за непогоды 346 населенных пунктов во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях остались без электроснабжения.

Для обеспечения проезда транспорта было привлечено 1312 единиц техники и 1484 работника ГСЧС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Ивано-Франковской области рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП. Это привело к гибели человека, еще пять человек, включая ребенка, получили травмы.

Евгений Устименко

ОбществоПроисшествияПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Энергетика
Дорожно-транспортное происшествие
Социальная сеть
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Львовская область
Хмельницкая область
Тернопольская область
Ивано-Франковская область
Волынская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям