Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитина
Київ • УНН
В Івано-Франківській області рейсовий автобус з 30 пасажирами потрапив у ДТП, перекинувшись на бік. Загинув чоловік, п'ятеро осіб, включаючи дитину, отримали травми.
В Івано-Франківській області потрапив ДТП і перекинувся на бік рейсовий автобус з 30 пасажирами, відомо про одного загиблого, а також 5 постраждалих, у тому числі дитину, повідомили у ДСНС України у неділю, пише УНН.
Деталі
Між селами Надіїв та Раків рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії.
"Внаслідок ДТП у Калуському районі загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед них дитина, отримали травми", - повідомили у ДСНС.
Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.
Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані26.12.25, 12:40 • 31954 перегляди