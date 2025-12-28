$41.930.00
11:58 • 1632 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 4482 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
09:00 • 9278 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 15096 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 26807 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 41145 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 39557 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 30903 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 26414 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21742 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 70 перегляди

В Івано-Франківській області рейсовий автобус з 30 пасажирами потрапив у ДТП, перекинувшись на бік. Загинув чоловік, п'ятеро осіб, включаючи дитину, отримали травми.

Автобус з 30 пасажирами перекинувся на бік на Прикарпатті: є загиблий та 5 постраждалих, серед них дитина

В Івано-Франківській області потрапив ДТП і перекинувся на бік рейсовий автобус з 30 пасажирами, відомо про одного загиблого, а також 5 постраждалих, у тому числі дитину, повідомили у ДСНС України у неділю, пише УНН.

Деталі

Між селами Надіїв та Раків рейсовий автобус з’їхав у кювет і перекинувся на бік. У салоні перебували 30 пасажирів і 2 водії.

"Внаслідок ДТП у Калуському районі загинув чоловік, ще п’ятеро людей, серед них дитина, отримали травми", - повідомили у ДСНС.

Рятувальники евакуювали 18 людей та багаж пасажирів. Постраждалі та водії самостійно вирушили до місць проживання.

Обставини аварії з’ясовують правоохоронці та офіцер-рятувальник громади.

В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані26.12.25, 12:40 • 31954 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна