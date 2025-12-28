Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенок
В Ивано-Франковской области рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП, перевернувшись на бок. Погиб мужчина, пять человек, включая ребенка, получили травмы.
В Ивано-Франковской области попал в ДТП и перевернулся на бок рейсовый автобус с 30 пассажирами, известно об одном погибшем, а также 5 пострадавших, в том числе ребенке
Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя.
"В результате ДТП в Калушском районе погиб мужчина, еще пять человек, среди них ребенок, получили травмы", - сообщили в ГСЧС.
Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители и офицер-спасатель общины.
