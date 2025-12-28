Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенок

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 2462 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
11:16 • 5992 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
09:00 • 10195 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 15804 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 27353 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 41428 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 39890 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 30999 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 26524 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21790 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 24814 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 69001 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 121038 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 54688 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 84976 просмотра
Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 614 просмотра

В Ивано-Франковской области рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в ДТП, перевернувшись на бок. Погиб мужчина, пять человек, включая ребенка, получили травмы.

Автобус с 30 пассажирами перевернулся на бок на Прикарпатье: есть погибший и 5 пострадавших, среди них ребенок

В Ивано-Франковской области попал в ДТП и перевернулся на бок рейсовый автобус с 30 пассажирами, известно об одном погибшем, а также 5 пострадавших, в том числе ребенке, сообщили в ГСЧС Украины в воскресенье, пишет УНН.

Детали

Между селами Надиев и Раков рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. В салоне находились 30 пассажиров и 2 водителя.

"В результате ДТП в Калушском районе погиб мужчина, еще пять человек, среди них ребенок, получили травмы", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели эвакуировали 18 человек и багаж пассажиров. Пострадавшие и водители самостоятельно отправились к местам проживания.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители и офицер-спасатель общины.

В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные26.12.25, 12:40 • 31983 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Ивано-Франковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина