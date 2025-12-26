В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные

В Украине в 18 областях и Киеве на утро гололедица и снег, на фоне снегопада произошло 404 ДТП, в том числе 45 в Киеве, есть погибшие и травмированные, сообщил в пятницу первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

По его словам, погодные условия в Украине усложнились. "На большинстве дорог Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей - гололедица и снег", - указал Билошицкий.

По словам полицейского, не все водители успели заменить летнюю резину на зимнюю, "а кое-кто сознательно игнорирует эту необходимость". "Напоминаю об этом ежегодно, что даже один автомобиль с изношенными или летними шинами на скользкой дороге может создать угрозу для всех участников движения - от незначительных столкновений до трагических последствий", - указал он.

С начала суток, по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП: по Украине - 404 вызова о ДТП, из которых 66 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные; по Киеву - 45 вызовов, из которых 6 ДТП - с травмированными