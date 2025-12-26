$41.930.22
10:40 • 874 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:07 • 5484 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 11448 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 20226 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 13110 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 20853 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 14095 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
05:31 • 15142 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
25 декабря, 16:14 • 23650 просмотра
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 78172 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные

Киев • УНН

 • 886 просмотра

В Украине из-за снега и гололеда зафиксировано 404 ДТП, из них 66 с пострадавшими. В Киеве произошло 45 аварий, 6 из них с пострадавшими.

В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные

В Украине в 18 областях и Киеве на утро гололедица и снег, на фоне снегопада произошло 404 ДТП, в том числе 45 в Киеве, есть погибшие и травмированные, сообщил в пятницу первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, погодные условия в Украине усложнились. "На большинстве дорог Киева, Киевской, Житомирской, Винницкой, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей - гололедица и снег", - указал Билошицкий.

По словам полицейского, не все водители успели заменить летнюю резину на зимнюю, "а кое-кто сознательно игнорирует эту необходимость". "Напоминаю об этом ежегодно, что даже один автомобиль с изношенными или летними шинами на скользкой дороге может создать угрозу для всех участников движения - от незначительных столкновений до трагических последствий", - указал он.

С начала суток, по состоянию на 12:00 спецлиния 102/112 получила сообщения о ДТП: по Украине - 404 вызова о ДТП, из которых 66 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные; по Киеву - 45 вызовов, из которых 6 ДТП - с травмированными

- сообщил Билошицкий.

"Зима - не эксперимент. Соблюдайте ПДД и не рискуйте жизнью", - подчеркнул Билошицкий.

В Украине в ДТП с начала года погибли 2938 человек: стали известны наиболее частые причины26.12.25, 09:27 • 1628 просмотров

Юлия Шрамко

