В Украине в ДТП с начала года погибли 2938 человек: стали известны наиболее частые причины
С января по ноябрь в Украине в результате ДТП погибли 2938 человек, из них 179 детей, и травмированы 29093 человека. Чаще всего причиной гибели было нарушение скорости движения.
В период с января по ноябрь в Украине в результате ДТП погибли 2938 человек, из них 179 детей, и были травмированы 29093 человека.
Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными - 23638 случаев.
Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения (1574 человека).
Еще одной причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (181 человек).
На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (156 человек).
Наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница
