В Україні в ДТП з початку року загинуло 2938 людей: стали відомі найбільш часті причини

"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 4378 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 17827 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 63416 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 64366 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 79016 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 39364 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 28455 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 21335 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 69433 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Окупанти закріплюють цифрову ізоляцію Криму: мобільний інтернет уповільнюватимуть постійно - ЦНС25 грудня, 21:59
Блокада США перешкоджає експорту венесуельської нафти до Китаю - Bloomberg25 грудня, 23:00
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
25 грудня, 10:58
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 63419 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 15:03
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 69433 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера24 грудня, 15:00
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
24 грудня, 13:26
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 69364 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кім Чен Ин
Рустем Умєров
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Венесуела
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп25 грудня, 16:41
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамою25 грудня, 15:24
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фото25 грудня, 14:14
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"25 грудня, 09:48
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09
Техніка
Соціальна мережа
Brent
Storm Shadow
The Times

В Україні в ДТП з початку року загинуло 2938 людей: стали відомі найбільш часті причини

Київ • УНН

 • 38 перегляди

З січня по листопад в Україні внаслідок ДТП загинуло 2938 людей, з них 179 дітей, та травмовано 29093 людини. Найчастіше причиною загибелі було порушення швидкості руху.

В Україні в ДТП з початку року загинуло 2938 людей: стали відомі найбільш часті причини
Фото: Укравтопром

В Україні з початку року у ДТП загинуло 2938 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

В період з січня по листопад в Україні внаслідок ДТП загинули 2938 осіб, з них 179 дітей, та було травмовано 29093 людини.

Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими - 23638 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1574 особи).

Ще однією причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (181 особа).

На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (156 осіб).

Найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця

 - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Патрульна поліція України назвала найпоширеніші причини ДТП. Також там надали детальні рекомендації для водіїв та пішоходів щодо уникнення аварійних ситуацій.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПАвто
Дорожньо-транспортна пригода
Україна