В Україні в ДТП з початку року загинуло 2938 людей: стали відомі найбільш часті причини
Київ • УНН
З січня по листопад в Україні внаслідок ДТП загинуло 2938 людей, з них 179 дітей, та травмовано 29093 людини. Найчастіше причиною загибелі було порушення швидкості руху.
В Україні з початку року у ДТП загинуло 2938 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
В період з січня по листопад в Україні внаслідок ДТП загинули 2938 осіб, з них 179 дітей, та було травмовано 29093 людини.
Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими - 23638 випадків.
Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1574 особи).
Ще однією причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (181 особа).
На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (156 осіб).
Найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця
Нагадаємо
Патрульна поліція України назвала найпоширеніші причини ДТП. Також там надали детальні рекомендації для водіїв та пішоходів щодо уникнення аварійних ситуацій.