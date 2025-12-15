$42.190.08
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 11253 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 14365 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 16166 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
07:53 • 18202 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 17573 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18455 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24400 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 33092 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 28904 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Патрульна поліція України назвала найпоширеніші причини ДТП з потерпілими, серед яких перевищення швидкості та порушення правил проїзду перехресть. Правоохоронці надали детальні рекомендації для водіїв та пішоходів щодо уникнення аварійних ситуацій.

Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради

Найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими залишаються перевищення швидкості, порушення правил проїзду перехресть і пішохідних переходів, порушення правил маневрування, керування автівкою в стані сп'яніння тощо. У Патрульній поліції України дали поради, як уникнути або зменшити ризик аварій, передає УНН.

Правоохоронці зупинились на ключових моментах.

Швидкісний режим

У поліції радять дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, здійснювати плавні маневри, гальмувати та стартувати без різких рухів. Також варто зважати на стан дороги і погодні умови: під час дощу, листопаду, снігопаду та ожеледиці гальмівний шлях зростає, тож інтервал та дистанцію між авто варто збільшити. В осінньо-зимовий період також варто змінити шини на зимові.

Проїзд перехресть

Українців закликають бути уважними на перехрестях, дотримуватися сигналів регулювальника, світлофорів і вимог дорожніх знаків. На перехрестях водій повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших учасників.

Темна пора доби або умови недостатньої видимості

Водіям радять пам’ятати про те, що на пішохідному переході перевагу в русі мають пішоходи, і плавно знижувати швидкість перед ним.

Пішоходам радять рухатися освітленими ділянками, де це можливо, використовувати світловідбивальні елементи на одязі чи аксесуарах, переходити дорогу лише у визначених місцях та перш ніж ступати на проїзну частину, переконатися, що водій вас бачить.

Маневрування

Виїзд на зустрічну смугу є маневром, що в разі аварії призводить до найбільш тяжких наслідків. За можливості, водіям радять уникати маневрування, що передбачає виїзд на зустрічну смугу. Якщо ж уникнути такого маневру неможливо, здійснювати його виключно на прямих ділянках, що добре проглядаються на велику відстань.

Перелаштовування

Рухаючись дорогою, варто дотримуватись розмітки дорожніх смуг. Якщо необхідно перейти в іншу смугу, обов’язково повідомте про свій намір, увімкнувши сигнал повороту. Необхідно також поступитися тим автомобілям, які рухаються смугою, в яку ви зібралися перелаштуватися.

Керування в стані сп’яніння

Суворо заборонено сідати за кермо в нетверезому стані або передавати керування нетверезому водієві. Керування транспортним засобом вимагає уваги, тверезості, відпочинку та належного самопочуття. Варто замовити таксі або драйвера, якщо вживали алкоголь чи зле почуваєтесь.

Зупинки громадського транспорту

Зупинки громадського транспорту також є місцями концентрації ДТП з потерпілими. Найчастіше це буває так: людина бачить автобус/тролейбус і кидається бігти через дорогу, сподіваючись встигнути, поки той не поїхав. Щоб уникнути аварії, водіям радять зменшувати швидкість ще при наближенні до зупинки громадського транспорту, щоб у разі непередбаченої ситуації вчасно зреагувати.

Увага за кермом

Під час руху водії мають зосереджуватися виключно на дорожній ситуації. Перед поїздкою потрібно налаштувати навігатор, дзеркала та підготувати автомобіль до руху. Для розмови під час руху використовувати гарнітуру hands-free чи систему гучного зв’язку. А ще краще — зупинити авто без порушень, якщо на дзвінок потрібно відповісти терміново.

Ремені безпеки

Відповідно до пункту 2.3.в ПДР України водій зобов'язаний на автомобілях, обладнаних засобами пасивної безпеки (підголовники, ремені безпеки), користуватися ними і не перевозити пасажирів, непристебнутих ременями безпеки. Також обов'язково використовуйте утримуючі системи для перевезення дітей.

Також у поліції закликають дотримуватися правил дорожнього руху та берегти себе.

Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав поради14.11.25, 11:52 • 75817 переглядiв

Антоніна Туманова

