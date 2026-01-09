$42.990.27
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 10280 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 14520 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 14810 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 54450 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 56121 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 43418 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 59605 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 32414 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20894 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Пік циклону минув, але складні погодні умови зберігаються, особливо на Житомирщині, де випало до 35 см снігу. Триває заборона руху вантажівок на трасах М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях.

Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр

Пік циклону уже пройшов, але складні погодні умови зберігаються, найтяжче - на Житомирщині, де випало до 35 см снігу, триває заборона руху вантажівок на трасах М-06 та Н-22 у 4 областях, повідомив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця

- написав Кулеба.

З його слів, дорожні служби працюють у посиленому режимі. 

Найскладніша ситуація була на Житомирщині. Тут за добу випало до 35 см снігу. Пік циклону минув, однак роботи із забезпечення проїзду на дорогах державного значення тривають

- повідомив віцепрем'єр.

Після ночі в області, за його даними, найбільш складні ділянки: М-06 Київ – Чоп (обходи Коростишева та Звягеля); М-07 Київ – Ковель – Ягодин (поблизу Бучманів);М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (район села Сінгури).

Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниць техніки та 1 454 працівників. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особлива увага – мостам, підйомам і спускам.

"Зупинок руху на дорогах державного значення не допущено", - вказав Кулеба.

У низці областей діють тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на найбільш складних ділянках. Триває заборона руху вантажного транспорту на ділянках автошляхів М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях

- повідомив віцепрем'єр.

З його слів, на місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.

"Просимо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та бути уважними за кермом", - наголосив Кулеба.

Юлія Шрамко

