Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
Київ • УНН
Пік циклону минув, але складні погодні умови зберігаються, особливо на Житомирщині, де випало до 35 см снігу. Триває заборона руху вантажівок на трасах М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях.
Пік циклону уже пройшов, але складні погодні умови зберігаються, найтяжче - на Житомирщині, де випало до 35 см снігу, триває заборона руху вантажівок на трасах М-06 та Н-22 у 4 областях, повідомив у п'ятницю віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця
З його слів, дорожні служби працюють у посиленому режимі.
Найскладніша ситуація була на Житомирщині. Тут за добу випало до 35 см снігу. Пік циклону минув, однак роботи із забезпечення проїзду на дорогах державного значення тривають
Після ночі в області, за його даними, найбільш складні ділянки: М-06 Київ – Чоп (обходи Коростишева та Звягеля); М-07 Київ – Ковель – Ягодин (поблизу Бучманів);М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (район села Сінгури).
Загалом по країні для забезпечення проїзду задіяно 1 244 одиниць техніки та 1 454 працівників. Дороги обробляють протиожеледними матеріалами, особлива увага – мостам, підйомам і спускам.
"Зупинок руху на дорогах державного значення не допущено", - вказав Кулеба.
У низці областей діють тимчасові обмеження для руху великовагового транспорту на найбільш складних ділянках. Триває заборона руху вантажного транспорту на ділянках автошляхів М-06 та Н-22 у Рівненській, Житомирській, Львівській та Волинській областях
З його слів, на місцях працюють патрульні та снігоприбиральна техніка.
"Просимо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби та бути уважними за кермом", - наголосив Кулеба.
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні09.01.26, 09:00 • 14513 переглядiв