Пик циклона прошел: на Житомирщине намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьер

$42.990.27
50.180.25
ukenru
09:38 • 390 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 10280 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 14520 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 14810 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 54449 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 56120 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43418 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59605 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32414 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20894 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
88%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дроновVideo8 января, 23:58 • 10029 просмотра
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 13614 просмотра
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА9 января, 00:53 • 6058 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 8760 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 13042 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 33138 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 54449 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 36960 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59605 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 86756 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 46167 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49392 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 72109 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 90887 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 131989 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фокс Ньюс
The New York Times

Пик циклона прошел: на Житомирщине намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьер

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Пик циклона прошел, но сложные погодные условия сохраняются, особенно на Житомирщине, где выпало до 35 см снега. Продолжается запрет движения грузовиков на трассах М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях.

Пик циклона прошел: на Житомирщине намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьер

Пик циклона уже прошел, но сложные погодные условия сохраняются, тяжелее всего - в Житомирской области, где выпало до 35 см снега, продолжается запрет движения грузовиков на трассах М-06 и Н-22 в 4 областях, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Сложные погодные условия сохраняются по всей стране. В большинстве регионов – снег, местами метели и гололедица

- написал Кулеба.

По его словам, дорожные службы работают в усиленном режиме.

Самая сложная ситуация была в Житомирской области. Здесь за сутки выпало до 35 см снега. Пик циклона прошел, однако работы по обеспечению проезда на дорогах государственного значения продолжаются

- сообщил вице-премьер.

После ночи в области, по его данным, наиболее сложные участки: М-06 Киев – Чоп (обходы Коростышева и Звягеля); М-07 Киев – Ковель – Ягодин (вблизи Бучманов); М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (район села Сингуры).

Всего по стране для обеспечения проезда задействовано 1 244 единицы техники и 1 454 работника. Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание – мостам, подъемам и спускам.

"Остановок движения на дорогах государственного значения не допущено", - указал Кулеба.

В ряде областей действуют временные ограничения для движения большегрузного транспорта на наиболее сложных участках. Продолжается запрет движения грузового транспорта на участках автодорог М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях

- сообщил вице-премьер.

По его словам, на местах работают патрульные и снегоуборочная техника.

"Просим водителей воздержаться от дальних поездок без острой необходимости и быть внимательными за рулем", - подчеркнул Кулеба.

Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные09.01.26, 09:00 • 14520 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Село
Морозы в Украине
Техника
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Снег в Украине
Львовская область
Ровненская область
Житомирская область
Волынская область
Могилев-Подольский
Ковель
Киев