Пик циклона прошел: на Житомирщине намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьер
Киев • УНН
Пик циклона прошел, но сложные погодные условия сохраняются, особенно на Житомирщине, где выпало до 35 см снега. Продолжается запрет движения грузовиков на трассах М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях.
Пик циклона уже прошел, но сложные погодные условия сохраняются, тяжелее всего - в Житомирской области, где выпало до 35 см снега, продолжается запрет движения грузовиков на трассах М-06 и Н-22 в 4 областях, сообщил в пятницу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Сложные погодные условия сохраняются по всей стране. В большинстве регионов – снег, местами метели и гололедица
По его словам, дорожные службы работают в усиленном режиме.
Самая сложная ситуация была в Житомирской области. Здесь за сутки выпало до 35 см снега. Пик циклона прошел, однако работы по обеспечению проезда на дорогах государственного значения продолжаются
После ночи в области, по его данным, наиболее сложные участки: М-06 Киев – Чоп (обходы Коростышева и Звягеля); М-07 Киев – Ковель – Ягодин (вблизи Бучманов); М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (район села Сингуры).
Всего по стране для обеспечения проезда задействовано 1 244 единицы техники и 1 454 работника. Дороги обрабатывают противогололедными материалами, особое внимание – мостам, подъемам и спускам.
"Остановок движения на дорогах государственного значения не допущено", - указал Кулеба.
В ряде областей действуют временные ограничения для движения большегрузного транспорта на наиболее сложных участках. Продолжается запрет движения грузового транспорта на участках автодорог М-06 и Н-22 в Ровенской, Житомирской, Львовской и Волынской областях
По его словам, на местах работают патрульные и снегоуборочная техника.
"Просим водителей воздержаться от дальних поездок без острой необходимости и быть внимательными за рулем", - подчеркнул Кулеба.
