В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

В субботу вечером вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Ковеле, Украина. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе беременную женщину и 5 детей. Мужчина и женщина отравились дымом. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.