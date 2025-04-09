В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
В селе Майдан Ковельского района ребенок упал в зернохранилище и погиб. Спасатели и медики пытались спасти мальчика, но реанимировать его не удалось.
На трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна врезалась в блокпост. В результате ДТП погиб 40-летний полицейский, два человека получили тяжелые травмы. Водитель задержан, цистерна с газом не разгерметизировалась.
На Волыни открыт гуманитарный коридор для выезда с временно оккупированных территорий. Украинцы могут пересечь границу через пункт пропуска "Мокраны - Доманово" и получить помощь от волонтеров и местных властей.
В Волынской области открыто два уголовных производства по факту событий под ТЦК в Ковеле 3 августа. Полиция устанавливает участников инцидента и выясняет детали происшествия.
В Волынском ТЦК отреагировали на протесты в Ковеле, где люди требовали освободить трех мужчин. Утверждают, что ситуацию использовали российские спецслужбы для дестабилизации.
В Волынской области в селе Городилец взорвался литий-ионный аккумулятор, повредив помещение и электросеть.
Полиция нашла двухлетних близнецов, которые исчезли на Волыни, в поисках участвовали более 130 правоохранителей, спасателей и кинологов.
На Волыни, в Любомле, спасатели отперли замок в квартире, где остался двухлетний мальчик без матери.
Две продовольственные сети "М‘ясомаркет" и Döner Maркет, вошли в топ-10 крупнейших франшиз в Украине согласно исследованию ассоциации ритейлеров Украины.
Пограничники обнаружили катапульту и беспилотники, которые контрабандисты планировали использовать для переправки сигарет через границу в Польшу.
На Волыни с начала года зарегистрировано 7 случаев бешенства среди животных. В центре контроля и профилактики болезней добавляют, что в 5 случаях он регистрировался у домашних животных
Правоохранители изъяли наркотики на миллион гривен и задержали организатора наркогруппировки и трех его сообщников.
Автобус, перевозивший 8 пассажиров, перевернулся возле села Погиньки в Волынской области, в результате чего пострадал один пассажир, которого госпитализировали, сообщает местная полиция.
Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.
В субботу вечером вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Ковеле, Украина. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе беременную женщину и 5 детей. Мужчина и женщина отравились дымом. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.