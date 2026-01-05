"3000 км по Украине": в течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 тыс. билетов
Киев • УНН
В течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 000 билетов, совершив желанные путешествия. За первый месяц программы зарегистрировались 500 тысяч украинцев.
В течение декабря пассажиры обменяли километры почти на 80 000 билетов — и совершили желанные путешествия. Как сообщили в УЗ, 500 тысяч украинцев зарегистрировались за первый месяц программы, передает УНН.
Детали
В УЗ также рассказали, как жители прифронтовых общин путешествовали благодаря программе:
- для детей из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья это были путешествия в Киев и Львов. Дети увидели настоящие паровозы, прокатились на Волшебном экспрессе в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии;
- Ба и Ди из «Жизнелюба» отправились на отдых в Ужгород. Они наслаждались кофе и неспешными прогулками по улочкам, где на каждом шагу есть место истории;
- школьники из Шостки увидели казацкую чайку и дом крымских татар на самой масштабной выставке в Украине, а также познакомились с уникальным художественным поездом;
- опекуны, попечители, приемные семьи с детьми собрались вместе в Киеве за 150-метровым столом на «Семейное Рождество для каждого ребенка» от Фонда Екатерины Осадчей;
- волонтеры и жены военных использовали свои «километры», чтобы поехать в Барвенково, Сумы и Херсон, чтобы поддержать защитников, а студенты из Конотопа — чтобы побыть на праздники с родителями и вернуться обратно в столицу на учебу.
Все эти истории вместе складываются в 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках "3000 км по Украине".
Самыми популярными поездами, по данным УЗ, стали:
🔸101/102 Херсон — Барвенково;
🔸52/51 Одесса — Запорожье;
🔸143/144 Сумы — Рахов;
🔸88 Запорожье — Ковель.
"3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты25.12.25, 15:44 • 3926 просмотров