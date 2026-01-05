"3000 км по Украине": в течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 тыс. билетов

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 16151 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 34021 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 22624 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 28905 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 36535 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 94383 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 68336 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 93074 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 98196 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 69184 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
86%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 19953 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны5 января, 11:49 • 25391 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку5 января, 12:06 • 29407 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь5 января, 12:22 • 15144 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 29701 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия18:15 • 2244 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 34046 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 29704 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 94393 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 155756 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Париж
Одесса
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 52595 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 47181 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 44349 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 52453 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 97532 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Дипломатка

"3000 км по Украине": в течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 тыс. билетов

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 000 билетов, совершив желанные путешествия. За первый месяц программы зарегистрировались 500 тысяч украинцев.

"3000 км по Украине": в течение декабря пассажиры обменяли километры на почти 80 тыс. билетов

В течение декабря пассажиры обменяли километры почти на 80 000 билетов — и совершили желанные путешествия. Как сообщили в УЗ, 500 тысяч украинцев зарегистрировались за первый месяц программы, передает УНН.

Детали

В УЗ также рассказали, как жители прифронтовых общин путешествовали благодаря программе:

  • для детей из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья это были путешествия в Киев и Львов. Дети увидели настоящие паровозы, прокатились на Волшебном экспрессе в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии;
    • Ба и Ди из «Жизнелюба» отправились на отдых в Ужгород. Они наслаждались кофе и неспешными прогулками по улочкам, где на каждом шагу есть место истории;
      • школьники из Шостки увидели казацкую чайку и дом крымских татар на самой масштабной выставке в Украине, а также познакомились с уникальным художественным поездом;
        • опекуны, попечители, приемные семьи с детьми собрались вместе в Киеве за 150-метровым столом на «Семейное Рождество для каждого ребенка» от Фонда Екатерины Осадчей;
          • волонтеры и жены военных использовали свои «километры», чтобы поехать в Барвенково, Сумы и Херсон, чтобы поддержать защитников, а студенты из Конотопа — чтобы побыть на праздники с родителями и вернуться обратно в столицу на учебу.

            Все эти истории вместе складываются в 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках "3000 км по Украине".

            Самыми популярными поездами, по данным УЗ, стали:

            🔸101/102 Херсон — Барвенково;

            🔸52/51 Одесса — Запорожье;

            🔸143/144 Сумы — Рахов;

            🔸88 Запорожье — Ковель.

            "3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты25.12.25, 15:44 • 3926 просмотров

            Антонина Туманова

            Общество
            Мобилизация
            Военное положение
            Война в Украине
            Украинская железная дорога
            Рахов
            Ковель
            Украина
            Ужгород
            Запорожье
            Львов
            Одесса
            Херсон
            Сумы
            Киев