"3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты

Эксклюзив
10:58
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
09:42
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый год
09:37
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбурге
Эксклюзив
09:14
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
08:33
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
Эксклюзив
24 декабря, 15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдера
24 декабря, 15:00
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:30
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правила
24 декабря, 13:26
"3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые громады. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци.

"3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты

Украинцы уже приобрели по программе "3000 км по Украине" 40 тысяч билетов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины, передает УНН.

Уже 40 тысяч билетов приобрели украинцы по программе "3000 км по Украине"

- сообщил вице-премьер.

По словам Кулебы, самые популярные маршруты:

▪️ Фастов - Конотоп;

▪️ Одесса - Запорожье;

▪️ Киев/Жмеринка - Шостка;

▪️ Запорожье - Львов;

▪️ Сумы - Рахов.

Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые общины. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци

- добавил вице-премьер.

Кулеба добавил, что программа направлена на поддержку людей в общинах, расположенных вблизи линии фронта, а также дает возможность более равномерно распределять пассажиропоток и эффективнее использовать имеющийся ресурс железной дороги. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.

В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона Укрзализныця сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц. Это создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, и дополнительно снижает нагрузку на пиковые перевозки

- резюмировал Кулеба.

"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры02.12.25, 18:58 • 69328 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Конотоп
благотворительность
Украинская железная дорога
Шостка
Рахов
Украина
Дмитрий Кулеба
Запорожье
Львов
Одесса
Сумы
Киев