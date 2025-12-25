"3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты

Украинцы уже приобрели по программе "3000 км по Украине" 40 тысяч билетов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины, передает УНН.

По словам Кулебы, самые популярные маршруты:

▪️ Фастов - Конотоп;

▪️ Одесса - Запорожье;

▪️ Киев/Жмеринка - Шостка;

▪️ Запорожье - Львов;

▪️ Сумы - Рахов.

Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые общины. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци

Кулеба добавил, что программа направлена на поддержку людей в общинах, расположенных вблизи линии фронта, а также дает возможность более равномерно распределять пассажиропоток и эффективнее использовать имеющийся ресурс железной дороги. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.

В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона Укрзализныця сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц. Это создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, и дополнительно снижает нагрузку на пиковые перевозки