"3000 км по Украине": украинцы уже приобрели 40 тысяч билетов, названы самые популярные маршруты
Киев • УНН
Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые громады. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци.
Украинцы уже приобрели по программе "3000 км по Украине" 40 тысяч билетов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины, передает УНН.
Уже 40 тысяч билетов приобрели украинцы по программе "3000 км по Украине"
По словам Кулебы, самые популярные маршруты:
▪️ Фастов - Конотоп;
▪️ Одесса - Запорожье;
▪️ Киев/Жмеринка - Шостка;
▪️ Запорожье - Львов;
▪️ Сумы - Рахов.
Бесплатные поездки в пределах 3 000 км действуют в непиковые периоды и сосредоточены именно на маршрутах в прифронтовые общины. Билеты можно приобрести через приложение Укрзализныци
Кулеба добавил, что программа направлена на поддержку людей в общинах, расположенных вблизи линии фронта, а также дает возможность более равномерно распределять пассажиропоток и эффективнее использовать имеющийся ресурс железной дороги. Для ее реализации не привлекаются дополнительные средства государственного бюджета.
В дальнейшем эту поддержку планируем расширять на всю страну. В периоды вне горячего сезона Укрзализныця сможет предлагать около 250 тысяч мест в месяц. Это создает условия для путешествий украинцев, для которых ключевым фактором является доступная цена, и дополнительно снижает нагрузку на пиковые перевозки
