Дмитрий Кулеба

Международный день одиночества, День любителей библиотек: что еще можно отметить 14 февраля

14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и Международный день одиночества и День любителей библиотек. Также в этот день проходит Международный зимний день «На работу на велосипеде» и День исцеления звуком.