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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29270 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бывший глава МИД Украины заявил, что Зеленский не может подписать мирное соглашение, которое признает оккупацию Крыма или Донбасса. По словам Кулебы, это запрещено Конституцией и будет означать политический конец президента.

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Сенатор США стал жертвой дипфейк-звонка от "Кулебы"

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Президент изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего

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"Усика отпустили и больше его никто не задерживает", - Зеленский

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Кулеба созвонился с главой МИД Индии на фоне сообщений о возможном визите Моди

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Боррель поддержал контрнаступление ВСУ в Курской области

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Министр Кулеба провел встречу с Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Обсудили членство в НАТО, противовоздушную оборону, программу F-16 и возможность использования Украиной средств дальнего радиуса действия против военных целей в РФ.

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Кулеба обсудил с Боррелем сотрудничество в производстве оружия и операцию в Курской области

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Обсуждалось расширение сотрудничества в производстве оружия и детали операции Украины в Курской области рф.

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МИД работает над цифровизацией консульских услуг

МИД Украины внедряет масштабную цифровизацию консульских услуг для украинцев за рубежом. Это позволит перевести часть услуг в дистанционный формат, уменьшить нагрузку на консулов и улучшить доступ граждан к услугам.

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Более 30 часов в самолете, 7 встреч и 5 соглашений: в МИД подвели итоги Африканское турне Кулебы

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Украина и Маврикий подписали соглашение о безвизовом режиме

Министры иностранных дел Украины и Маврикия подписали соглашение о безвизе. Обсуждались углубление связей с Африкой и перспективы сотрудничества, в частности привлечение маврикийских инвесторов к восстановлению Украины.

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Кулеба встретился с главой МИД Маврикия: обсудили привлечение инвестиций в восстановление Украины

Министр Кулеба совершил первый визит в истории в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.

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Украина и Маврикий договорились о соглашениях по инвестициям и налогообложению - Кулеба

Министр Кулеба провел переговоры с премьером Маврикия. Стороны договорились начать работу над соглашениями о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения, обсудили сотрудничество в политике, торговле и восстановлении Украины.

Экономика • 8 августа, 12:12 • 28330 просмотра