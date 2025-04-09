В Закарпатье заработал новый пункт пропуска «Велика Паладь – Нодьгодош». Он рассчитан на легковые авто и пешеходов и увеличит пропускную способность границы.
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио и обсудил нарушение энергетического перемирия со стороны россии. Украина заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества.
Завершено расследование дела Александра Хейло, подозреваемого в получении взятки за разрешение на вывоз оборудования из прифронтового района. НАБУ открыло материалы защиты для ознакомления.
14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и Международный день одиночества и День любителей библиотек. Также в этот день проходит Международный зимний день «На работу на велосипеде» и День исцеления звуком.
Дмитрий Кулеба получил должность нерезидента старшего научного сотрудника Центра Белфера. Он подтвердил, что будет оставаться в Украине и совершать только короткие визиты в Гарвард.
Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарвардской школе Кеннеди. Он будет заниматься исследованиями глобальной безопасности и геополитики, периодически посещая университет.
На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО украинская Писанка внесена в список нематериального культурного наследия человечества. Заявка была подана совместно с Эстонией и одобрена в столице Парагвая.
МВД Грузии задержало 107 человек во время протестов в Тбилиси за неповиновение полиции и хулиганство. Силовики применили водометы и газ, пострадали 10 правоохранителей.
Экс-министр иностранных дел Украины проводит параллели между действиями грузинских властей и режимом Януковича. Бывший глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба предостерегает грузин от потери свободы и поглощения Россией.
Бывший глава МИД предупредил об угрозе падения линии фронта и продвижения россиян к Днепру в случае прекращения поставок оружия США. Кулеба выразил сомнения относительно способности Европы компенсировать американскую помощь.
Бывший глава МИД Украины заявил, что Зеленский не может подписать мирное соглашение, которое признает оккупацию Крыма или Донбасса. По словам Кулебы, это запрещено Конституцией и будет означать политический конец президента.
Бывший глава МИД Украины предупредил об угрозе падения линии фронта без поддержки США. По его словам, путин не готов к мирному соглашению, а россияне могут оказаться возле Днепра и Полтавы.
Министр Сибига призвал снять ограничения на дальнобойные удары и перехватывать российские ракеты над Украиной. Он отметил, что КНДР отправляет регулярные подразделения для участия в войне против Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с вице-премьер-министром ОАЭ поддержку территориальной целостности Украины. Подчеркнута важность продолжения двустороннего диалога и достижения справедливого мира на основе украинской Формулы мира.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без международной поддержки Украина может проиграть войну за 15 дней. Он подчеркнул важность продолжения помощи, чтобы Украина могла вести переговоры с Россией на благоприятных условиях.
Представитель МИД Украины опроверг информацию Financial Times об обсуждении территориальных компромиссов с россией. Он подчеркнул, что позиция министра Сибиги относительно суверенитета Украины является непоколебимой.
В США оштрафовали мужчину на $6 млн за тысячи автоматических звонков голосом Джо Байдена. Он призывал не участвовать в выборах, используя клонирование голоса и подделку идентификатора абонента.
Сенатор Бен Кардин получил видеозвонок от фейкового Дмитрия Кулебы через Zoom. Подозрения возникли, когда «Кулеба» начал задавать политически окрашенные вопросы и требовать мнение по чувствительным вопросам внешней политики.
Глава МИД Украины Андрей Сибига осудил российский удар по жилому дому в Харькове во время собрания мировых лидеров на ГА ООН. В результате атаки есть погибшие и раненые, количество пострадавших возросло до 22 человек.
Президент Украины обновил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В нее вошли Камышин, Сибига, Сметанин и Алексей Кулеба, а Дмитрий Кулеба исключен из состава.
Президент Украины лично поговорил с Александром Усиком во время его задержания в Кракове. Зеленский поручил министрам разобраться в инциденте и сообщил, что боксера уже отпустили.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с индийским коллегой двусторонние отношения и политический диалог. Разговор состоялся на фоне сообщений о возможном визите премьер-министра Индии в Украину.
Жозеп Боррель обсудил с Дмитрием Кулебой наступление ВСУ в Курской области. Он подтвердил полную поддержку ЕС борьбы украинского народа и отметил, что Путин вынужден отступать вглубь России.
Министр Кулеба провел встречу с Джеймсом О'Брайеном в Киеве. Обсудили членство в НАТО, противовоздушную оборону, программу F-16 и возможность использования Украиной средств дальнего радиуса действия против военных целей в РФ.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Обсуждалось расширение сотрудничества в производстве оружия и детали операции Украины в Курской области рф.
МИД Украины внедряет масштабную цифровизацию консульских услуг для украинцев за рубежом. Это позволит перевести часть услуг в дистанционный формат, уменьшить нагрузку на консулов и улучшить доступ граждан к услугам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завершает турне по Малави, Замбии и Маврикию. Визит включал переговоры для увеличения поддержки Украины, подписания соглашений и договоренности о 5 межгосударственных соглашений.
Министры иностранных дел Украины и Маврикия подписали соглашение о безвизе. Обсуждались углубление связей с Африкой и перспективы сотрудничества, в частности привлечение маврикийских инвесторов к восстановлению Украины.
Министр Кулеба совершил первый визит в истории в Маврикий. Обсуждались поддержка Украины, Формула мира и перспективы экономического сотрудничества между странами.
Министр Кулеба провел переговоры с премьером Маврикия. Стороны договорились начать работу над соглашениями о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения, обсудили сотрудничество в политике, торговле и восстановлении Украины.