Кулеба в команде Украины: Зеленский встретился с экс-главой МИД

13:13 • 52 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
09:38 • 16840 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 54889 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 51194 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 78997 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 88889 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 63608 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 67673 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63736 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 66197 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
Эксклюзивы
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 32169 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 40963 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 45075 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20 • 41742 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 41127 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 1706 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 54856 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 135376 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 153108 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 161220 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Сергей Кислыця
Николас Мадуро
Украина
Харьковская область
Соединённые Штаты
Германия
Киевская область
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 38992 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 34458 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 33282 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 42068 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 87880 просмотра
Кулеба в команде Украины: Зеленский встретился с экс-главой МИД

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой. Они обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины, а также договорились о дальнейшем взаимодействии.

Кулеба в команде Украины: Зеленский встретился с экс-главой МИД

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой. Обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины, передает УНН.

Встретился с Дмитрием Кулебой. Обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную 

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно.

Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине! 

- резюмировал Зеленский.

"россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья": Дмитрий Кулеба о последствиях отказа Трампа от поддержки Украины

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Дмитрий Кулеба