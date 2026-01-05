Кулеба в команде Украины: Зеленский встретился с экс-главой МИД
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой. Они обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины, а также договорились о дальнейшем взаимодействии.
Встретился с Дмитрием Кулебой. Обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную
По словам Главы государства, важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно.
Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине!
