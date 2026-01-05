Кулеба в команде Украины: Зеленский встретился с экс-главой МИД

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшим главой МИД Дмитрием Кулебой. Обсудили информационную и политическую ситуацию вокруг Украины, передает УНН.

Встретился с Дмитрием Кулебой. Обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную - сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно.

Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

