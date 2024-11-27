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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья": Дмитрий Кулеба о последствиях отказа Трампа от поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 563 просмотра

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Бывший глава МИД предупредил об угрозе падения линии фронта и продвижения россиян к Днепру в случае прекращения поставок оружия США. Кулеба выразил сомнения относительно способности Европы компенсировать американскую помощь.

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в случае, если новоизбранный президент США Дональд Трамп примет решение отказаться от поставок Украине оружия и боеприпасов, линия фронта на востоке страны "повалится". Он не уверен, что Европа сможет компенсировать сокращение поддержки Украины со стороны США. Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН.

"Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", - предупредил Кулеба.

По его словам, если Трамп действительно лишит Украину оружия, реакция Европы будет иметь решающее значение. "Неизвестно, как поведется Европейский союз", - указал бывший глава МИД.

Он говорил, что по-прежнему не уверен в том, что Европа сделает шаг навстречу и компенсирует потерю или сокращение поддержки Украины со стороны США. "Если они найдут способ продолжить поставки и увеличить их, это даст Украине больше времени", - сказал он. "Самое большое неизвестное в этом уравнении-насколько Европа будет готова это сделать. У европейцев будет два варианта. Они могут либо следовать выжидательной стратегии и следовать примеру Трампа, либо принять тот факт, что им придется нести большую долю ответственности".

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Сам по себе ЕС не сможет заменить то, что будет потеряно, если Соединенные Штаты выберут другой курс, предупредил он. "Но это зависит от способности и готовности Европы в короткие сроки резко увеличить собственное производство оружия", - добавил он. "Прогнозировать развитие событий в США легче, чем в Европе, как бы странно это ни звучало, из-за сложности Европы".

Он выразил уверенность в том, что Франция, Великобритания, страны Северной Европы и Балтии захотят усилить свою поддержку, но предупредил, что Германия стала проблемой "из-за выборов".

Кулеба также выразил разочарование тем, что многие на Западе не понимают важности и последствий войны: "нельзя выиграть войну, в которой Россия четко знает, какова ее стратегическая цель во всех деталях; (в которой ред.) Украина знает, какова ее стратегическая цель во всех деталях; но (в какой-ред.) Запад, без которого Украина не может одержать победу, не знает, за что она борется".

Он также не согласился с мнением бывшего командующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который заявил, что "Третья мировая война началась". Кулеба сказал, что он не согласен с этим "по одной простой причине, потому что Запад психологически не готов к войне".

"Если вы спросите меня, что было самой большой ошибкой Запада за последний год, я бы сказал, что безумное публичное осуждение европейскими лидерами предложения (президента Франции - ред. )Эммануэля Макрона направить войска в Украину. Я не сомневаюсь, что Путину это понравилось", - добавил он.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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