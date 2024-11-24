Трамп может проводить переговоры с Украиной на условиях путина, если рф разорвет военные отношения с Китаем - The Guardian

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может проводить переговоры с Украиной на условиях российского диктатора владимира путина, если россия разорвет военные отношения с Китаем. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Трамп говорит о "мире через силу", "победе" и "Америке на первом месте", что может означать гарантирование противовоздушной обороны для Украины, чтобы ядерные объекты были защищены от российских бомб, таким образом остановив потенциальную ядерную катастрофу.

"Сила" означает заставить Украину отказаться от суверенитета? В москве никто не спешит со сделкой. путин чувствует, что он побеждает на поле боя. Экономика начинает потеть - цены на продукты питания ежемесячно растут на 9%; процентные ставки более 20% - но это еще не кризис. российское оружие советских времен закончится к концу 2025 года; поэтому путин может начать переговоры в начале следующего года, но продолжать сражаться до их конца, усиливая нападения на гражданских каждый раз, когда переговоры идут не так, как ему нравится. Как Трамп будет вести эти переговоры в стиле путина? россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это, особенно если россия разорвет свои военные отношения с Китаем", - отмечает издание.

Издание отмечает, что даже пожертвование контактами с Ираном может стать для путина плохой сделкой. Однако он может увидеть в Трампе и его окружении версию собственной клептократии.

"А что может предложить Украина? В просочившихся записках со встречи Зеленского с Трампом перед выборами украинский президент отмечал огромные запасы критических минералов, которых не хватает американцам, таких как титан, который используется для чего угодно. Но достаточно ли это, чтобы вдохновить Трампа? Независимо от того, приостановятся боевые действия в этом году или нет, суверенитет Украины зависит от ее вооруженности до зубов. По крайней мере в течение следующих двух лет это будет трудно без американской артиллерии и материально-технического обеспечения", - добавляет издание.

Хотя Трамп и заявил, что посадит россию и Украину за стол переговоров, на самом деле переговоры ему придется вести с европейцами и Великобританией.

Напомним

В последние месяцы своего правления президент США Джо Байден стремится укрепить позиции Украины в войне против России, на что указывает ряд решений, в частности разрешение бить по территории рф. Это связано с тем, что новоизбранный президент Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне после прихода в Белый дом.