На уровне команд имеем взаимодействие: Зеленский о победе Трампа

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США и заявил, что они на уровне команд имеют взаимодействие. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.

«Сегодня действительно особенный день, и во всем мире одна новость привлекает все внимание. Абсолютно убедительный результат выборов в Америке. Четкое лидерство Президента Трампа. Я поздравляю с этой победой», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что в Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента США о мире благодаря силе - peace through strength.

«И когда это будет принципом политики 47-го Президента Соединенных Штатов, Америка и весь мир от этого точно выиграют. Недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана - люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни. И для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с Президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры. На уровне команд имеем взаимодействие», - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что как и всегда Украина бесспорно ценит двухпартийную поддержку США.

«По всем пунктам Плана победы мы говорили. На встрече в Нью-Йорке, также на встречах в Вашингтоне - в Конгрессе, в Белом доме. И по обороне, и по экономике, и по будущему после войны имеем потенциал для более крепкого сотрудничества. Это то, что сделает и Украину, и Америку, и весь свободный мир более успешными», - сказал Зеленский.

Дополнение

BBC сообщало, что по последним прогнозам, у Дональда Трампа 279, а у Камалы Харрис - 223 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы на президентских выборах в США.

Дональд Трамп заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, где объявил о победе, что «собирается остановить войны».