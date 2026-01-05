Кулеба в команді України: Зеленський зустрівся із ексглавою МЗС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім главою МЗС Дмитром Кулебою. Вони обговорили інформаційну та політичну ситуацію навколо України, а також домовилися про подальшу взаємодію.
Президент України Володимир Зеленський зустрився із колишнім главою МЗС Дмитром Кулебою. Обговорили інформаційну та політичну ситуацію навколо України, передає УНН.
Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну
За словами Глави держави, важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно.
Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні!
"росіяни опиняться біля воріт Дніпра, Полтави і Запоріжжя": Дмитро Кулеба про наслідки відмови Трампа від підтримки України27.11.24, 11:31 • 21286 переглядiв