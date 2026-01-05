Кулеба в команді України: Зеленський зустрівся із ексглавою МЗС

Президент України Володимир Зеленський зустрився із колишнім главою МЗС Дмитром Кулебою. Обговорили інформаційну та політичну ситуацію навколо України, передає УНН.

Зустрівся з Дмитром Кулебою. Обговорили ситуацію навколо України – як політичну, так і інформаційну - повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, важливо, щоб український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно.

Радий, що Дмитро – в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії. Слава Україні! - резюмував Зеленський.

