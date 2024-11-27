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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дмитрий Кулеба считает, что Трамп не сможет достичь мирного соглашения по войне в Украине

Дмитрий Кулеба считает, что Трамп не сможет достичь мирного соглашения по войне в Украине

Киев  •  УНН

 • 5715 просмотра

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Бывший глава МИД Украины предупредил об угрозе падения линии фронта без поддержки США. По его словам, путин не готов к мирному соглашению, а россияне могут оказаться возле Днепра и Полтавы.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не надеется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сможет стать посредником в заключении мирного соглашения по завершению войны в Украине. Кулеба заявил, что российский диктатор владимир путин не настроен заключать сделку. Кроме того, Трамп рискует "свергнуть" украинскую линию фронта, если новая администрация США лишит Киев оружия. Об этом он сказал в интервью Politico, передает УНН.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп поклялся положить конец войне в Украине и, что характерно, похвастался, что сможет сделать это за один день.

Впрочем Кулеба, который покинул свой пост в сентябре, сказал в интервью, что не считает, что путин на это пойдет. "путин все еще верит, что сможет уничтожить украинскую государственность и сокрушить Украину как независимую демократию, и считает, что он в одном шаге от того, чтобы выставить Запад слабым", - сказал он.

"Украина-это личная одержимость путина, но сокрушение Украины - это еще и средство достижения его великой цели - показать всему миру, что Запад не способен защитить себя или то, за что он выступает", - добавил Кулеба.

Боррель раскрыл позицию относительно возможной сделки США Трампа и рф путина в обход Украины и ЕС14 нояб. 2024, 07:56 • 27594 просмотра

Кулеба также поставил под сомнение решимость западных партнеров Украины - в частности, Германии, которую ждут досрочные выборы,-и сетует, что в то время, как россии удалось найти союзников, таких как Северная Корея, чтобы отправить войска, союзники Киева были непоследовательны и ненадежны в плане поддержки оружием.

"Люди в Европе могут злиться на меня, но я говорил и буду говорить, что правда в том, что сегодня в россии есть друг, готовый послать своих солдат умирать за войну россии", - сказал он, тогда как друзья Украины не хотят даже прислать ей необходимое оружие.

Одним из самых больших опасений Кулебы является то, что Трамп откажется от поставок оружия и боеприпасов Украине. Чтобы сделать ее более уступчивой, если его мирное предложение сорвется. Если это произойдет, предупреждает Кулеба, перспективы Киева будут "плачевными".

"Линия фронта на Донбассе рухнет, и россияне окажутся у ворот Днепра, Полтавы и Запорожья. Это будет самый опасный момент для Украины в этой войне", - предупредил он.

На прошлой неделе россия впервые за время войны нанесла удар по Днепру новой баллистической ракетой с несколькими боеголовками и с тех пор угрожает запустить другие. россия также разместила около 10 000 северокорейских военнослужащих в курской области.

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В ответ на это, и только после нескольких месяцев лоббирования украинцев, президент Джо Байден дал разрешение Киеву использовать поставленные американцами ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории россии.

Кулеба сказал, что ожидает продолжения эскалации, но не думает, что она выйдет из-под контроля, отметив, что все стороны четко выверяют свои действия и сигнализируют о своих намерениях, чтобы снизить вероятность просчета, который может привести к катастрофическому результату.

Байден будет просить у Конгресса еще $24 млрд для Украины перед завершением каденции27 нояб. 2024, 04:07 • 16665 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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