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Боррель раскрыл позицию относительно возможной сделки США Трампа и рф путина в обход Украины и ЕС

Киев  •  УНН

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Глава дипломатии ЕС выступил против дипломатического решения, которое маргинализирует Украину и ЕС. Боррель отметил необходимость продолжать поддержку Украины даже в случае изменения позиции США.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что то, как закончится война в Украине, которую развязала против нее рф, важно, отвергнув дипломатическое решение, "которое маргинализирует Украину, а в процессе маргинализирует и нас". Об этом он сказал на пленарном заседании Европарламента по трансатлантическим отношениям после выборов президента США 13 ноября, пишет УНН.

Военная ситуация непростая, с большими потерями с обеих сторон, но мы должны избегать дипломатического решения, которое маргинализирует Украину, а в процессе маргинализирует и нас. Соглашение между Соединенными Штатами Трампа и россией путина - в обход Украины и Европейского Союза, чтобы поставить на стол вопрос о прекращении огня, откладывая политические дискуссии на потом - это то, что Украина отвергает, и что мы также должны отвергнуть. Ничто не должно решаться без участия и согласия Украины, которая платит самую дорогую цену за эту войну

- сказал Боррель.

"Конечно, нужно постараться закончить это как можно скорее, но то, как это закончено, имеет значение. Важно, как это закончится. Возможно, для кого-то [это] не имеет значения. Возможно, для кого-то достаточно того, что это закончится, неизвестно как и с какими последствиями, но я думаю, что Европейский Союз не может перестать волноваться. Более того, он очень заботится о том, как он знает, что можно сделать только справедливым и устойчивым способом", - отметил глава дипломатии ЕС.

Он указал, что только что вернулся из Украины. "У меня были разговоры со всеми украинскими чиновниками, с Президентом Зеленским, с его военным командованием. И, конечно, конечно, они волнуются, какое решение может принять следующая американская администрация. Они спрашивают нас, какой будет наша реакция, когда, вероятно, [новая администрация] - по крайней мере так говорил [Трамп] во время избирательной кампании - обусловит свою военную поддержку Украины, начиная с января", - отметил Боррель.

"Я считаю, что европейский ответ не может быть ничем иным, как продолжением выполнения наших обязательств перед этой страной, Украиной, ее народом и продолжением предоставления им необходимой поддержки, чтобы они, в свою очередь, продолжали защищать себя. Это потребует ресурсов", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

По его словам, "замена Соединенных Штатов потребует значительных финансовых и промышленных усилий, которые заставят нас снова задать себе вопросы, которые мы уже обсуждали". Например, по его словам, что делать с замороженными средствами россии, "доходы от которых мы решили взять на финансирование украинского ОПК и которых, однако, будет недостаточно". 

Орбан заявил, что Европа не сможет финансировать защиту Украины без США8 нояб. 2024, 11:37 • 36084 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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