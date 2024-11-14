Боррель раскрыл позицию относительно возможной сделки США Трампа и рф путина в обход Украины и ЕС
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС выступил против дипломатического решения, которое маргинализирует Украину и ЕС. Боррель отметил необходимость продолжать поддержку Украины даже в случае изменения позиции США.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что то, как закончится война в Украине, которую развязала против нее рф, важно, отвергнув дипломатическое решение, "которое маргинализирует Украину, а в процессе маргинализирует и нас". Об этом он сказал на пленарном заседании Европарламента по трансатлантическим отношениям после выборов президента США 13 ноября, пишет УНН.
Военная ситуация непростая, с большими потерями с обеих сторон, но мы должны избегать дипломатического решения, которое маргинализирует Украину, а в процессе маргинализирует и нас. Соглашение между Соединенными Штатами Трампа и россией путина - в обход Украины и Европейского Союза, чтобы поставить на стол вопрос о прекращении огня, откладывая политические дискуссии на потом - это то, что Украина отвергает, и что мы также должны отвергнуть. Ничто не должно решаться без участия и согласия Украины, которая платит самую дорогую цену за эту войну
"Конечно, нужно постараться закончить это как можно скорее, но то, как это закончено, имеет значение. Важно, как это закончится. Возможно, для кого-то [это] не имеет значения. Возможно, для кого-то достаточно того, что это закончится, неизвестно как и с какими последствиями, но я думаю, что Европейский Союз не может перестать волноваться. Более того, он очень заботится о том, как он знает, что можно сделать только справедливым и устойчивым способом", - отметил глава дипломатии ЕС.
Он указал, что только что вернулся из Украины. "У меня были разговоры со всеми украинскими чиновниками, с Президентом Зеленским, с его военным командованием. И, конечно, конечно, они волнуются, какое решение может принять следующая американская администрация. Они спрашивают нас, какой будет наша реакция, когда, вероятно, [новая администрация] - по крайней мере так говорил [Трамп] во время избирательной кампании - обусловит свою военную поддержку Украины, начиная с января", - отметил Боррель.
"Я считаю, что европейский ответ не может быть ничем иным, как продолжением выполнения наших обязательств перед этой страной, Украиной, ее народом и продолжением предоставления им необходимой поддержки, чтобы они, в свою очередь, продолжали защищать себя. Это потребует ресурсов", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
По его словам, "замена Соединенных Штатов потребует значительных финансовых и промышленных усилий, которые заставят нас снова задать себе вопросы, которые мы уже обсуждали". Например, по его словам, что делать с замороженными средствами россии, "доходы от которых мы решили взять на финансирование украинского ОПК и которых, однако, будет недостаточно".
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