Министры иностранных дел европейских стран заявили о готовности усилить давление на россию санкциями. Это делается, чтобы помешать ведению войны и обеспечить Украине справедливый мир.
Россия использует более 1000 судов для обхода санкций, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров. Теневой флот принес РФ больше прибыли, чем Украина получила международной помощи с начала войны.
На некоторых направлениях ВСУ достигли паритета с российскими войсками в использовании артиллерии, изменив соотношение с 5:1 до 1:3. Оккупанты компенсируют потерю артиллерийского преимущества использованием авиации и авиабомб.
Европейские дипломаты готовятся к сценарию, где США под руководством Трампа могут прекратить помощь Украине. Боррель рекомендует Украине развивать собственное производство оружия как самый эффективный способ продолжать борьбу.
Боррель призвал страны ЕС выполнить обязательства по аресту премьера Израиля по решению МУС. Министры G7 обсудили ордера на арест Нетаньяху и командира ХАМАС на встрече в Италии.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о независимости европейской поддержки Украины от позиции США. Он подчеркнул важность продолжения помощи Киеву и подчеркнул стратегическую автономию ЕС.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принимает участие в заседании G7 в Италии 25-26 ноября. Запланированы переговоры с представителями США, ЕС и других стран по поддержке Украины на фоне агрессии рф.
Министры иностранных дел G7 проводят встречу в Фьюджи и Ананье 25-26 ноября. На повестке дня - война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и другие международные вопросы.
Премьер Венгрии Виктор Орбан планирует пригласить израильского премьера Нетаньяху и гарантирует ему безопасность от ордера МУС. Орбан назвал решение МУС «неправильным» и пообещал не выполнять его в Венгрии.
Министр иностранных дел Эстонии заявил о необходимости нового этапа поддержки Украины со стороны Запада. По его словам, Европе может понадобиться развернуть войска в Украине после завершения боевых действий.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «абсолютно безответственными» ядерные угрозы россии, реагируя на обновление ядерной доктрины рф, которое совпало с 1000-м днем войны России против Украины.
США разрешили Украине использовать оружие дальностью до 300 км по территории рф. Боррель надеется, что европейские страны последуют этому решению и продолжат поддержку Украины независимо от предстоящих выборов в США.
Военные расходы ЕС в 2024 году составят 326 млрд евро, что составляет 1,9% ВВП союза. 17 государств-членов подпишут соглашения о совместных проектах по противовоздушной обороне и военным разработкам.
Администрация Байдена предоставила разрешение Украине использовать оружие дальностью до 300 км на территории рф. Оружие планируют использовать против российских и северокорейских войск в курской области.
Боррель сообщил о предоставлении Украине военной помощи на 45 млрд евро и миллион боеприпасов. До конца зимы ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных.
песков заявил, что разрешение США на запуск ракет вглубь рф будет означать прямое участие Штатов в конфликте. Франция и ЕС также рассматривают возможность разрешения Украине наносить удары по военным целям рф.
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель выступает за разрешение Украине использовать западное оружие для ударов по территории рф. Он планирует обсудить этот вопрос со странами-членами ЕС на встрече в Брюсселе.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС сообщил о доказательствах поставок китайского оружия россии для войны против Украины. ЕС рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, включая заморозку активов и запреты на въезд.
Глава дипломатии ЕС выступил против дипломатического решения, которое маргинализирует Украину и ЕС. Боррель отметил необходимость продолжать поддержку Украины даже в случае изменения позиции США.
Шмыгаль и Боррель обсудили сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и развитие украинского ОПК. Украина ожидает получить 1 млн боеприпасов до конца года и рассчитывает на поддержку производства оружия.
Министр обороны Умеров обсудил с Боррелем возможности производства украинских дронов на $11 млрд. Украина может самостоятельно вложить $3 млрд, но для полной реализации потенциала нужна поддержка партнеров.
Во время пятого визита Борреля в Украину стороны обсудили снятие ограничений на удары по военным целям рф. Также речь шла о военной помощи и выделении 50 млрд долларов от G7.
Удары ВСУ по российским арсеналам уменьшили использование артиллерии оккупантом. Президент подчеркнул необходимость дальнобойного оружия от западных партнеров для дальнейшего ослабления военной мощи рф.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии планов на случай президентства Трампа в США. ЕС вместо этого фокусируется на усилении собственных оборонных возможностей и автономии.
Зеленский провел встречу с главой европейской дипломатии Боррелем относительно поставок оружия. Европейские партнеры планируют реализовать инициативу по поставке 1 млн снарядов для украинской артиллерии до конца года.
85% российских атак в Чернигове были направлены на жилые районы, больницы и школы. Боррель призвал продолжать поддержку Украины и напомнил о 50 млрд евро помощи от ЕС.
Страны ЕС пока не достигли согласия по размещению военных инструкторов на территории Украины. Миссия EUMAM Ukraine продолжит обучение 75 тысяч украинских военных за пределами Украины до зимы 2024/2025.
Жозеп Боррель заявил о дальнейшем дипломатическом давлении на КНДР из-за отправки военных в рф. ЕС проводит консультации с партнерами в индо-тихоокеанском регионе по противодействию этой угрозе.
Жозеп Боррель анонсировал новый пакет санкций ЕС против россии и усиление мер против обхода ограничений. Основная цель - изолировать промышленные мощности рф и остановить поставки иностранных компонентов.
Боррель заявил, что только Украина должна решать, когда начинать переговоры с рф. США и Германия поддержали эту позицию, отметив невозможность переговоров без участия Украины.