Жозеп Боррель

Обсудили военную помощь, удары по военным целям на территории рф, финансовую поддержку: Зеленский встретился с Боррелем

Во время пятого визита Борреля в Украину стороны обсудили снятие ограничений на удары по военным целям рф. Также речь шла о военной помощи и выделении 50 млрд долларов от G7.