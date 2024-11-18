США разрешили Украине бить по рф ракетами дальностью до 300 км - Боррель
Киев • УНН
Администрация Байдена предоставила разрешение Украине использовать оружие дальностью до 300 км на территории рф. Оружие планируют использовать против российских и северокорейских войск в курской области.
Администрация США разрешила Украине бить вглубь территории россии ракетами дальностью до 300 км. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УНН.
"Администрация Байдена разрешила использовать свое оружие на расстоянии до 300 км внутри российских территорий. Радиус 300 км, это не так уж и много по расстоянию, это не очень большое расстояние. (...) Мы обсуждали это, конечно", - отметил Боррель.
Напомним
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.
Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.
Le Figaro сообщало, что Франция и Британия разрешили Украине бить по рф ракетами SCALP/Storm Shadow.
Однако впоследствии Le Figaro удалило из статьи строку о том, что Франция и Великобритания разрешили бить ракетами по России.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования Украиной итальянского оружия по территории рф не меняется. Оно может быть использовано только на территории Украины.