Ордер на арест Нетаньяху: Боррель призвал страны ЕС выполнить обязательства по Римскому уставу

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал государства-члены Европейского союза выполнить обязательства по Римскому уставу Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает УНН.

Боррель напомнил, что США не подписали Римскую конвенцию, однако все государства-члены Европейского союза это сделали. "это не то, что можно выбрать. Нельзя аплодировать, когда суд идет против Путина, и молчать, когда суд идет против Нетаньяху. Это типичный пример двух весов и двух мер, за который нас так часто критикуют", - подчеркнул дипломат.

Я попросил государства-члены Европейского союза выполнить обязательства по международному праву. Нравится нам это или нет, но Международный уголовный суд - это суд, не менее влиятельный, чем любой национальный суд. Если европейцы не поддержат Международный уголовный суд, то надежды на справедливость не будет - заявил Боррель.

Сенатор США Грэм угрожает странам санкциями за помощь МУС с арестом Нетаньяху

дополнение

Міністри закордонних справ "Групи семи" на зустрічі в Італії обговорили Міжнародного кримінального суду ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та військового командира ХАМАС, пише France24.

Несколько стран заявили, что выполнят ордера МУС и арестуют Нетаньяху, если он попадет на их территорию. Другие еще обдумывают свой ответ.

По словам главы иностранных дел Италии Антонио Таяни, министры G7 "работали над достижением соглашения" о формулировании решения МУС в своем окончательном заявлении. хотя "мы можем не согласиться с тем, как правительство (Нетаньяху) действовало" в Газе, "я считаю, что мы должны вести переговоры с Нетаньяху, чтобы достичь мира в Ливане и мира в Палестине", - сказал он.

Напомним

Международный уголовный суд выдает ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.